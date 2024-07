Für Mario Kart-Fans: Starkes Nintendo Switch-Bundle bei Media Markt

Wer mit dem Kauf eines Nintendo Switch OLED-Modells liebäugelt, für den empfiehlt sich heute ein Blick in den Online-Shop von Media Markt. Der Elektronikhändler bietet die Hybrid-Konsole im Bundle mit Mario Kart Live Home Circuit derzeit für nur 339 Euro an.

Switch-Set für Luigi- und Racing-Fans

Switch OLED + Mario Kart Live Jetzt für 339 Euro bei Media Markt

Versucht man in Urlaub und Ferien die Kids zu bespaßen oder sich in die Zeit der Carrera-Bahn zurückzuversetzen, dann könnte das Angebot von Media Markt genau das richtige sein. Das Set kombiniert das Nintendo Switch OLED-Modell mit dem Luigi-Paket von Mario Kart Live: Home Circuit und macht damit die eigenen vier Wände zur Rennstrecke - und das zum günstigen Preis.Bei einem Einzelkauf der Nintendo-Konsole und dem Home-Circuit-Paket werden bei den günstigsten Händlern aktuell mindestens 395 Euro fällig. Der Media-Markt-Preis von 339 Euro kann sich also wirklich sehen lassen.Gegenüber der klassischen Nintendo Switch liegen die Vorteile des OLED-Modells beim namensgebenden und mit 7 Zoll (ca. 18 cm) größeren Touch-Bildschirm samt OLED-Technologie. Die bietet sattere Farben und durch die tiefen, echten Schwarzwerte einen deutlich höheren Kontrast.Weiterhin hat Nintendo die Audioqualität gegenüber dem Ursprungsmodell verbessert und den internen Speicher auf 64 GB erhöht. Eine MicroSD-Karte, etwa die SanDisk Ultra Plus mit 256 GB für 25 Euro, ist zur Speichererweiterung dennoch ratsam. Weitere Vorteile sind ein robusterer, verstellbarer Standfuß und das mitgelieferte Switch-Dock samt LAN-Anschluss."Mario Kart Live Home Circuit lässt den Nutzer an die erste eigene Carrera-Bahn denken, nur dass es dieses Mal keine physische Strecke gibt, von der das Auto herunterstürzen kann. Unfälle kann bzw. wird es aber garantiert trotzdem geben: Gerade, wenn man lernt die Autos zu bedienen, kracht man öfter gegen Einrichtungsgegenstände", so Timm in unserem Test