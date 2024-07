Der diesjährige Reigen neuer Versionen der verschiedenen Apple-Betriebssysteme ist jetzt einen großen Schritt vorangekommen. iOS 18 , MacOS Sequoia und ihre Ableger sind jetzt endlich auch in der öffentlichen Beta-Phase angekommen und können ausprobiert werden.

Die kommenden Betriebssysteme Apples werden letztlich die Apple Intelligence-Funktionen und einen verbesserten Siri-Assistenten enthalten - vorausgesetzt natürlich, der Anwender hat das richtige Gerät und lebt in einer passenden Region . Noch fehlen diese Features aber weitestgehend. Sie werden voraussichtlich erst im Herbst zum finalen Release der neuen Betriebssysteme bereitgestellt.Momentan bringen die Betaversionen weniger aufregende, aber dennoch nützliche Funktionen auf die verschiedenen Apple-Geräte. Die öffentliche iOS 18 Beta-Version enthält insbesondere wichtige Updates für die Funktionsweise der iPhone-Software mit, darunter den Support für RCS-Nachrichten und neue Anpassungsoptionen, mit denen Benutzer Apps auf dem Homescreen an beliebiger Stelle platzieren oder den Symbolen und Widgets eigene Farben zuweisen können.Außerdem wird es ein neues Layout für die Fotos-App, ein neu gestaltetes, anpassungsfähigeres Kontrollzentrum und Symbole im dunklen Modus geben. Ähnliche Updates sind in der öffentlichen Beta-Version von iPadOS 18 enthalten, die auch eine native Taschenrechner-App für das Apple-Tablet mitbringt.Registrierte Entwickler haben in den letzten Wochen seit der WWDC-Konferenz, auf der die Neuerungen vorgestellt wurden, bereits drei geschlossene Beta-Versionen erhalten. An der nun gestarteten öffentlichen Beta können im Grunde alle Nutzer teilnehmen, die nicht bis zum Herbst warten wollen. Das Risiko, durch noch enthaltene Fehler Probleme zu bekommen, muss man allerdings selbst verantworten.Die Public Betas bekommt man dabei einfach über das normale System-Update auf das eigene Gerät gespielt. Hierfür muss der Nutzer lediglich in den Einstellungen/Systemeinstellungen unter "Allgemein" den Bereich der Software-Updates anwählen. Dort lässt sich der Bezug von Beta-Updates jetzt aktivieren.