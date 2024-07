iOS 18 Beta 4 ist da: Diese Neuerungen machen das Update spannend

Mit der vierten Beta-Version von iOS 18 im Entwickler-Programm star­ten neue Funktionen zum Testen: Darunter befinden sich CarPlay-Wall­paper, Bedienhilfen und verbesserte Einstellungen - zudem kann man in Verbindung mit MacOS Sequoia die iPhone-Spiegelung ausprobieren.

Letzteres ist allerdings bisher nicht in Deutschland verfügbar - und es ist noch fraglich, wann das Feature hierzulande starten kann. Apple hat nun bereits das vierte Update an Entwickler herausgegeben und bringt so nach und nach immer neue Funktionen heraus. Mittlerweile stehen auch schon die ersten Vorschau-Versionen im öffentlichen Beta-Programm zur Verfügung, sodass die Updates langsam aber sicher interessanter werden.Die vierte Entwickler-Beta von iOS und iPadOS 18 trägt die Build-Nummer 22A5316j.Registrierte Entwickler können an den Betas teilnehmen, indem sie die Ein­stel­lun­gen-App auf ihrem Gerät öffnen, zum Abschnitt Soft­ware­ak­tu­ali­sie­rung gehen, auf die Option "Beta-Updates" tippen und dort die Beta-Einstellung aktivieren. Zum Herunterladen und Installieren der Beta ist dann immer die Apple ID erforderlich, die mit dem jeweiligen Nutzerkonto verknüpft ist.iOS 18 ist seit Kurzem nicht nur im Rahmen des Entwickler-Programms erhältlich. Damit können nun auch Endverbraucher die Beta nutzen, allerdings kommt die Freigabe immer etwas verzögert. iOS 18 und iPadOS 18 werden im Herbst - vermutlich Mitte September - für alle Nutzer freigegeben.Neben der iOS-Beta hat Apple noch neue Vorab-Versionen für iPadOS 18, tvOS 18, MacOS Sequoia , watchOS 11 und visionOS 2 veröffentlicht. Es gibt also viel zum Ausprobieren.