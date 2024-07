Neue MegaSIM 5G-Tarife: Bis zu 140 GB und Rabatt auf Lebenszeit

Der Sommer ist da und so auch die neuen Angebote von Mega­SIM. Der Mobilfunkanbieter macht seine Tarife durch zu­sätz­li­ches Datenvolumen und günstigere Preise noch einmal at­trak­ti­ver. Zu­dem surfen ab jetzt alle Kunden im 5G-Netz. Alles na­tür­lich mo­nat­lich kündbar.

Anzeige

Kunden bekommen jetzt mehr und zahlen weniger

Die neuen MegaSIM-Tarife Mit 5G + lebenslanger Preisgarantie

Zum Angebot

Alle Tarife mit blitzschnellem 5G

Alle MegaSIM-Tarife im Überblick

35 GB Datenvolumen

Mit 50 Mbit/s im 5G-Netz der O₂ Telefónica surfen

Flat für Telefonie und SMS

Monatlich kündbar

11,99 € monatl.

19,99 € einmalige Anschlussgebühr

Jetzt Angebot bei MegaSIM sichern

50 GB Datenvolumen

Mit 50 Mbit/s im 5G-Netz der O₂ Telefónica surfen

Flat für Telefonie und SMS

Monatlich kündbar

14,99 € monatl.

19,99 € einmalige Anschlussgebühr

Jetzt Angebot bei MegaSIM sichern

140 GB Datenvolumen

Mit 50 Mbit/s im 5G-Netz der O₂ Telefónica surfen

Flat für Telefonie und SMS

Monatlich kündbar

23,99 € monatl.

19,99 € einmalige Anschlussgebühr

Jetzt Angebot bei MegaSIM sichern

Der MegaSIM Unlimited-Smart-Tarif für 26,99€

Unbegrenztes Datenvolumen

Mit 15 Mbit/s im 5G-Netz der O₂ Telefónica surfen

Flat für Telefonie und SMS

Monatlich kündbar

23,99 € monatl.

19,99 € einmalige Anschlussgebühr

Jetzt Angebot bei MegaSIM sichern

Die neuen MegaSIM-Tarife Mit 5G + lebenslanger Preisgarantie

Zum Angebot

Schon lange gehört MegaSIM mit zu den günstigsten Mobilfunkanbietern. Jetzt hat die Freenet-Tochter ihre Tarife noch einmal überarbeitet. Was bleibt sind die kundenfreundlichen Konditionen wie monatliche Kündbarkeit und eine lebenslange Preisgarantie. Alle, die also nicht nach 24 Monaten plötzlich mehr für ihren Vertrag bezahlen wollen, sind hier an der richtigen Stelle. Einmal abgeschlossen, profitieren Käufer für immer vom attraktiven Preis.Neu bei MegaSIM ist jedoch, dass ohne Ausnahme alle Tarife ab sofort 5G erhalten. Die Angebote sind also auch für all diejenigen interessant, die etwa gerne Inhalte von Streaming-Plattformen wie Netflix, Disney+ oder YouTube in guter Qualität von unterwegs aus genießen wollen. Mit den 50 Mbit/s im Download bei allen Tarifen ist das kein Problem mehr.Der "Einsteiger-Tarif" mit ehemals 25 GB wird jetzt auf satte 35 GB aufgestockt. Das Datenvolumen steigt also deutlich, der günstige Preis bleibt aber gleich. Der "Profi-Tarif" mit 140 GB kostet sogar noch einmal weniger. Wer sparen will, kann bei den neuen Tarifen von MegaSIM also jetzt zugreifen Wie schon in der Vergangenheit bietet der Tarif Unlimited Smart von MegaSIM allen, die komplett ohne Volumenbegrenzung surfen wollen, ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Zwar ist die Geschwindigkeit hier im Vergleich zu den restlichen Tarifen reduziert, dafür braucht man sich aber nie mehr Gedanken über die verbrauchte Datenmenge zu machen.Wer einen neuen Handyvertrag mit flottem Internet zu einem günstigen Preis sucht, sollte sich die neuen Tarife von MegaSIM genauer ansehen. Die monatliche Kündbarkeit und der Rabatt auf Lebenszeit machen die neuen Allnet-Flats mit 35 GB, 50 GB und 140 GB sowie den Unlimited-Smart-Tarif zu einem besonderen Angebot.