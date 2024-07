Studie zeigt: Deutsche IT-Beschäftigte kämpfen mit ihrer Gesundheit

Ergebnisse einer großangelegten Umfrage fördern ein eindeutiges Bild zutage: Viele ITler in Deutschland leiden unter hohem Stress und geringer Wertschätzung. Ein Drittel klagt außerdem über mangelnde finanzielle Vergütung.

Studie bescheinigt ITlern schlechte Gesundheit

Geringe emotionale und finanzielle Wertschätzung

Überstunden und Burn-out

Flexible Arbeitsmodelle können helfen

Viel sitzen, wenig Sonnenlicht, kaum frische Luft. Es gibt viele Faktoren, die bei der Arbeit am Schreibtisch negative Konsequenzen auf die physische und mentale Verfassung haben können.In einer großangelegten Umfrage mit 6.823 Teilnehmern, die in Deutschland im Herbst 2023 von Golem durchgeführt wurde, zeichnet sich ein dramatisches Bild. Denn deutsche Beschäftigte in der IT-Branche sind ihren eigenen Angaben zufolge zu einem großen Teil bei schlechter körperlicher und geistiger Gesundheit.Beinahe ein Viertel der Befragten beklagt körperliche Gebrechen. Mit 36 Prozent äußern sogar noch deutlich mehr, dass sie sich in einer schlechten mentalen Verfassung befinden. Das liegt der Umfrage zufolge nicht nur an ungesunder Ernährung und mangelnder Bewegung, sondern auch an enormen Druck bei der Arbeit sowie fehlender emotionaler Wertschätzung. Rund ein Drittel der Befragten klagt außerdem über eine unzureichende finanzielle Vergütung.Letzteres könnte vor allem auf langjährige Mitarbeiter in Betrieben zutreffen. Da viele IT-Unternehmen händeringend Fachkräfte suchen, wird neuen Angestellten oftmals deutlich mehr gezahlt als vergleichbaren Arbeitskräften, die schon seit mehreren Jahren bei ihrer Firma angestellt sind.Da laut der Umfrage mehr als ein Viertel der Befragten unter hoher Belastung leidet, wird unter anderem angenommen, dass ITler häufiger als Personen in anderen Berufen auch dann arbeiten, wenn sie eigentlich krank sind. Dabei sind über 30 Prozent hohem Stress ausgesetzt und machen regelmäßig Überstunden. Auch gab es Berichte über langfristige Krankmeldungen wegen Burn-out.Die Studie sieht Potenzial zur Verbesserung bei "Soft Facts, die IT-Berufstätigen besonders wichtig sind - und zwar Rahmenbedingungen wie Betriebsklima, Kommunikation, Führungs-, Fehlerkultur etc".Die Ergebnisse der Umfrage deuten auch darauf hin, dass Arbeitnehmer, die ihre Arbeitszeiten selbst gestalten und den Arbeitsort selbst auswählen können, durchschnittlich bei besserer Gesundheit sind als ihre Kollegen. Flexible Arbeitsbedingungen haben also anscheinend tatsächlich einen positiven Einfluss auf die Gesundheit.Golem möchte in den folgenden Jahren weitere entsprechende Umfragen durchführen, um so auch langfristige Veränderungen in der Gesundheit der Beschäftigten der deutschen IT-Branche beurteilen zu können.