Neue Aldi-PCs: Gaming-Laptops mit Nvidia RTX 4060 ab 18. April

Die Discounter Aldi Nord und Süd starten in der nächsten Woche den Verkauf von zwei neuen Gaming-Notebooks. Medion stattet die Erazer-Modelle mit Intel Core i7-Prozessoren der 13. Generation und wahlweise mit der Nvidia GeForce RTX 4060 oder RTX 4050 aus.

Alte Bekannte für Gaming-Einsteiger

Verfügbarkeit und Verkauf

Zusammenfassung Aldi verkauft ab 18.04. neue Gaming-Notebooks von Medion

Erazer-Modelle mit Intel i7 der 13. Gen. und Nvidia RTX 4050/4060

Erazer Scout E30 für 1189 Euro, Defender P50 für 1399 Euro

17-Zoll-Displays mit Full-HD, 144 Hz und 100% sRGB

Scout mit 1-TB-SSD / 16 GB RAM, Defender mit 2-TB-SSD / 32 GB RAM

Beide Notebooks mit Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 und Windows 11 Home

Verkauf ausschließlich online bei Aldi, keine Filialen

Die mehr oder weniger neuen Aldi-Notebooks Medion Erazer Scout E30 (MD62601) und Erazer Defender P50 (MD62616) stehen ab dem 18. April 2024 im Online-Shop der Händler zum Verkauf. Letzterer wurde bereits in der Osterzeit angeboten, damals noch für 1299 Euro - nun steigt der Preis auf 1399 Euro. Die Einsteiger-Variante mit RTX 4050 gibt es hingegen für 1189 Euro.Beide Gaming-Notebooks setzen auf ein 17-Zoll-Display mit IPS-Technik, Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel), 144 Hz Bildwiederholrate und eine 100-prozentigen Abdeckung des sRGB-Farbbereichs. Zudem steckt in beiden der Intel Core i7-13620H Prozessor mit 10 Rechenkernen (6 P-Cores & 4 E-Cores) und einem Turbo-Takt von bis zu 4,9 GHz.Unterschiede zeigen sich hingegen bei der Grafikkarte, der SSD-Kapazität und beim DDR4-Arbeitsspeicher. Während der Medion Erazer Scout E30 mit der Nvidia GeForce RTX 4050 (6 GB GDDR6), einer 1-TB-SSD (PCIe 4.0) und 16 GB RAM ausgestattet ist, setzt der Medion Erazer Defender P50 auf die RTX 4060 (8 GB GDDR6), eine 2-TB-SSD und 32 GB RAM.Beide Nvidia-GPUs werden im Datenblatt mit einem Boost-Takt von 2175 MHz und einer Max Graphics Power bis zu 100 Watt beziffert. In Full-HD-Auflösung dürften somit die meisten Spiele bei hohem Detailgrad flüssig spielbar sein, etwa Helldivers 2, Skull & Bones, Palworld, Baldur's Gate 3, The Finals, Call of Duty Modern Warfare 3 und Cyberpunk 2077 2.0 Phantom Liberty.Weiteren Eckdaten: 4-Zellen-Akku mit 54 Wh, vier USB-Anschlüsse (2x USB-C 3.2 Gen2) sowie Mini-DisplayPort 1.4, HDMI, SD-Kartenleser, LAN, Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3. Zum Aufrüsten könnte zudem der freie M.2 PCIe-Slot (von zwei) interessant sein. Als Betriebssystem ist Windows 11 Home vorinstalliert.Die beiden Gaming-Notebooks Medion Erazer Scout E30 und Erazer Defender P50 sind ab dem 18. April 2024 für 1189 Euro respektive 1399 Euro nur im Online-Shop von Aldi Nord und Süd erhältlich. Ein Verkauf in den Filialen vor Ort ist nicht geplant. On top kommen Ver­sand­kos­ten in Höhe von 5,95 Euro.