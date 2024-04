Xiaomi-Rabatt bei Saturn: Smartphones, Tablets & Co. zum Bestpreis

Saturn und Xiaomi starten mit einem großzügigen Rabatt in den Frühling. Smartphones, Tablets, Fitness-Tracker und Co. sind im Online-Shop für kurze Zeit stark reduziert. Unser Überblick zeigt euch die besten Angebote aus dem großen Xiaomi Fan-Festival.

Mit dem "Fan-Festival"-Rabatt dreht Saturn einmal mehr großzügig an der Preisschraube für Xiaomi-Produkte. Vor allem auf der Suche nach neuen Smartphones kommen Schnäppchenjäger auf ihre Kosten - egal ob High-End, Mittelklasse oder bei Einsteiger-Modellen von Redmi. Die Rabattaktion läuft bis zum 15. April 2024 - schnell sein lohnt sich.Ähnlich der Xiaomi Week wird auch das Fan-Festival von beliebten Smartphones des Herstellers angeführt. Allen voran die neue Xiaomi 14-Familie mit dem reduzierten Xiaomi 14 und dem Top-Modell Xiaomi 14 Ultra - beide mit je 512 GB Speicher. So setzt Xiaomi im Flaggschiff unter anderem auf eine Leica Vierfach-Kamera, einen 1-Zoll-Bildsensor und natürlich auf eine Top-Ausstattung mit Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-Chip und 120 Hz WQHD+ OLED-Display.Auf der anderen Seite sind die High-End-Smartphones der Vorjahre besonders günstig zu haben und vor allem die Low-Budget-Reihe Redmi punktet mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Zu unseren Favoriten gehören unter anderem das Xiaomi 13T Pro und das Redmi Note 13 Pro+ . Los geht es bereits ab 389 Euro. Beeindruckend: Auch für wenig Geld gibt es Modelle mit 200-Megapixel-Kameras, großen 5000-mAh-Akkus und schneller 120-Watt-Ladung.Xiaomi wildert bekanntlich nicht nur in Smartphone-Gefilden. So findet man unter den Angeboten bei Saturn auch eine Vielzahl von Smartwatches, Fitness-Trackern, Tablets und sogar E-Scootern. Für das beliebte Xiaomi Smart Band 8 sinkt der Preis auf nur noch 35 Euro, während die smarten Uhren des Herstellers bereits ab 75 Euro zu haben sind - etwa die Redmi Watch 3.Gefallen dürften Schnäppchenjäger aber auch am Xiaomi Pad 6 finden. Das 11 Zoll große Android-Tablet mit 128 GB Speicher, Snapdragon-Prozessor und Dolby Atmos-Lautsprechern ist jetzt für 330 Euro zu haben. Und da auch die Straßen wieder trockener werden, empfehlen wir einen Blick auf den Xiaomi Electric Scooter 3 Lite mit 8,5-Zoll-Luftreifen und bis zu 20 Kilometern Reichweite.