Disney+ plant lineare Streaming-Kanäle - im Grunde Kabel-TV per App

Hierzulande sind Streaming-Kanäle von Amazon Prime Video her bekannt, doch womöglich wird es demnächst einen weiteren Anbieter geben, der ein derartiges Feature anbietet, nämlich Disney+ . Denn der Micky-Maus-Konzern plant offenbar die Einführung solcher Kanäle.

"Privatfernsehen" via Streaming

Marvel, Star Wars und Co.

Einst ist Streaming angetreten, um eine Alternative bzw. Konkurrenz zum linearen sowie Kabel-Fernsehen zu sein, doch nun schließt sich der Kreis in gewisser Weise. Denn immer häufiger greifen die Größen des Geschäfts auf ganz traditionelle Methoden zurück, wie man Inhalte auf die Empfangsgeräte seiner Kunden bringt.Nun wird bekannt, dass Disney+ an der Einführung linearer Kanäle arbeitet. Linear meint, dass der Kunde nicht "on demand" auswählen kann, was er sehen möchte, sondern es im Wesentlichen einen klassischen TV-Sender gibt. Von diesen Plänen berichtet jedenfalls The Information und schreibt, dass Disney will, dass die Nutzer mehr Zeit in der App verbringen.Dabei hält man einen oder mehrere Kanäle, die fortlaufend Inhalte zeigen, für eine gute Idee und greift auch ein anderes Konzept des guten alten Privatfernsehens auf, nämlich Werbeunterbrechungen. Hier lotet Disney freilich eine zusätzliche Einnahmequelle aus, denn die Anzeigen sollen auch dann zu sehen sein, wenn man einen solchen Kanal mit einem regulären Abonnement nutzt.Thematisch plant der Streaming-Dienst Kanäle, auf denen Serien von Star Wars und Marvel zu sehen sind, außerdem könnte oder soll es Stationen geben, auf denen fortlaufend Disney-Klassiker und Pixar-Filme gezeigt werden. Weitere Details stehen dazu bislang nicht zur Verfügung und diese Pläne können sich auch jederzeit noch ändern.Wirklich überraschend bzw. neu ist diese Idee allerdings nicht, denn in der jüngeren Vergangenheit sind sogenannte FAST-Kanäle immer populärer geworden - FAST steht für "Free Ad-Supported Streaming TV", also kostenloses werbefinanziertes Streaming-TV. Dazu zählt unter anderem Pluto TV und Amazons Freevee. Letzteres ist ursprünglich als eigenständiger Dienst gestartet, wurde aber mittlerweile als Kanal im Hauptangebot von Amazon Prime Video integriert.