Disney+ verliert Kunden, reagiert mit Maßnahmen gegen Konto-Sharing

Beim Start von Disney+ war der Streamingdienst ein Überflieger und konnte seine Ziele weitaus schneller erreichen als ursprünglich gedacht. Doch mittlerweile hat sich das Wachstum verlangsamt, im Gegenteil hat man sogar Nutzer verloren. Also reagiert man nach Netflix-Vorbild.

Passwort-Sharing-Crackdown steht bevor

Grund: Preiserhöhung

Mega-Deal bei Waipu.tv 1 Jahr Perfect+ & Paramount+ nur 65€

Zum Angebot

Zusammenfassung Disney+ startete stark, Wachstum nun verlangsamt

Verlust von Nutzern, aktuell 111,3 Millionen Abonnenten

Preiserhöhung führte zu Abo-Rückgang

Maßnahmen gegen Konto-Sharing geplant

Hulu informiert über Zugangsteilung

Zusatzgebühr für weiteren Nutzerzugang

Ziel: Kundenerlebnis verbessern, Abonnentenbasis vergrößern

Als Disney+ gestartet ist, stellten sich die meisten Beobachter nicht die Frage, ob, sondern wann der neue Streamingdienst Netflix überholen wird - so rasant konnte man Nutzer anziehen. Doch das ist längst Geschichte, denn seit einer ganzen Weile stagniert das Angebot und sogar mehr - oder besser gesagt weniger: Denn zuletzt verlor Disney+ zahlende Kunden.Denn laut den letzten Zahlen, die Disney gestern Abend veröffentlicht hat, verlor der Streamingdienst erstmals Abonnenten. Man kam weltweit zum Ende des Jahres 2023 auf 111,3 Millionen Abonnenten, Ende September waren es noch 112,6 Millionen regelmäßig zahlende Kunden, also ein Minus von 1,3 Millionen Abos.Die Erklärung für diesen Abo-Schwund ist kein großes Geheimnis: Disney+ hat im vergangenen Herbst die Preise spürbar angehoben, das dürfte viele Kunden zum Absprung bewegt haben. Ähnliche Erfahrungen hat Netflix in der Vergangenheit machen müssen und Disney+ nimmt sich den Konkurrenten auch als Vorbild: Denn man wird den Kampf gegen Konto-Sharing aufnehmen.Bereits in den vergangenen Tagen wurden Kunden der Disney-Tochter Hulu über Maßnahmen gegen das Teilen von Zugängen informiert, nun hat der Medienriese das auch für Disney+ offiziell bestätigt. Ab Sommer wird man bei Konten, bei denen der "Verdacht auf unzulässige Weitergabe" besteht, eine Option einblenden, damit diese ein eigenes Konto abschließen. Wer das nicht macht, der riskiert, hinausgeworfen zu werden.Dabei wird es möglich sein, gegen eine Zusatzgebühr Nutzern den Zugang zum bisherigen Konto zu ermöglichen, auch das macht Netflix fast identisch. "Wir wollen mit unseren hervorragenden Inhalten ein möglichst großes Publikum erreichen", sagte Chief Financial Officer Hugh Johnston dazu (via The Verge ). "Wir freuen uns darauf, diese neue Funktion einzuführen, um das Kundenerlebnis zu verbessern und unseren Abonnentenstamm zu vergrößern".