Dropbox streicht hunderte Jobs, verweist auf "Ära der KI" als Grund

Wie Dropbox-Chef und Mitgründer Drew Houston gestern in einer Nachricht an die Mitarbeiter verlauten ließ, sollen kurzfristig hunderte Jobs gestrichen werden. Insgesamt sollen 500 bisherige Dropbox-Mitarbeiter ihre Stellen verlieren, wobei die Kündigungen im Lauf des gestrigen Tages ausgesprochen sind. Heute ist für die Betroffenen bereits der letzte Arbeitstag bei Dropbox.Als Grund für diese, übrigens in ihrer Kurzfristigkeit für die USA absolut nicht unüblichen Stellenkürzungen, nennt Houston in seiner Mitteilung den Umstand, dass das bisher meist recht kräftige Wachstum des Unternehmens Dropbox nachgelassen hat. So arbeite Dropbox durchaus profitabel und meldete jüngst starke Zahlen, es habe aber mittlerweile eine gewisse Sättigung des Marktes eingesetzt.Houston erklärte, man habe sich als eine Art vorbeugender Schritt für die Entlassungen entschieden, und wolle nun in neuen Bereichen investieren, um mit sich der verändernden Marktlage Schritt zu halten. Gleichzeitig streiche man einige Ausgaben, die bisher stets gutes Geld einbrachten, für die die Kunden aber aufgrund der schlechteren weltweiten ökonomischen Lage nicht mehr bereit seien, zu zahlen.Von noch größerer Bedeutung sei aber, so Houston in seiner Mitteilung zu den Entlassungen weiter, "dass das KI-Zeitalter im Computing endlich gekommen ist". Man bei Dropbox seit vielen Jahren daran geglaubt, dass Künstliche Intelligenz "uns neue Superkräfte verschaffen und die Wissensarbeit komplett transformieren" würde. Das Unternehmen habe deshalb schon seit langer Zeit "auf diese Zukunft hingearbeitet", wie sich anhand der für das Jahr 2023 geplanten neuen Produkte von Dropbox zeigen werde, so Houston weiter.Houstons vollkommen ungehemmte Art, mit der Entlassung von hunderten Mitarbeitern - genauer gesagt 16 Prozent der gesamten Belegschaft des von ihm gegründeten Unternehmens - dürfte die Befürchtungen der Kritiker der ungebremsten Einführung von KI-Technologien in immer mehr Bereichen voll und ganz erfüllen. So macht er offenbar keinen Hehl daraus, dass er Mitarbeiter, die häufig wiederkehrende Aufgaben übernahmen, einfach vor die Tür setzt, um ihre Arbeitsplätze durch KI-Systeme zu ersetzen.