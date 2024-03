Wissenschaftler haben eine massive Sonneneruption entdeckt, die stark genug war, um einen Teil der Erdatmosphäre zu ionisieren. Die Eruption wurde mit der Klasse X eingestuft, was die höchste Intensität bedeutet.

Zusammenfassung Massive Sonneneruption der Klasse X entdeckt

Teil der Erdatmosphäre durch Eruption ionisiert

Sonneneruption führte zu Radio-Blackout über Pazifik

CME-Ausstoß begleitete die Sonnenexplosion

Geomagnetischer Sturm durch Doppel-Eruption ausgelöst

Sonnenaktivität könnte Höhepunkt früher erreichen

Bereits sieben X-Klasse Eruptionen in 2024

Der Sonnenfleck AR3615 ist am Gründonnerstag mit einer Sonneneruption der Klasse X ausgebrochen. Das Solary Dynamics Observatory der NASA zeichnete die Explosion auf und warnte gleich vor möglichen Störungen auf der Erde. Ausbrüche der X-Klasse sind laut NASA die stärkste Explosionsart, die die Sonne erzeugen kann und eigentlich selten.Die neue Explosion war so stark, dass sie die obere Erdatmosphäre ionisierte, was zu einem "tiefen Kurzwellen-Radio-Blackout über dem Pazifik" führte, wie SpaceWeather.com berichtete . Der Sonnenausbruch wurde von einem enormen Plasmaausstoß begleitet, der als koronaler Massenauswurf (CME) bekannt ist.Wissenschaftler befürchteten zunächst, dass der CME mit der Erde kollidieren und einen geomagnetischen Sturm auslösen könnte, der Satelliten, Funkkommunikation und andere Infrastrukturen stärker beeinträchtigen könnte. Es zeigte sich dann aber, dass der Ausbruch die Erde wahrscheinlich verfehlen würde, somit wurde die Warnstufe heruntergenommen.Dieses Sonnenereignis folgt auf eine "doppelte" X-Klasse-Eruption am Montag (25. März), die den stärksten geomagnetischen Sturm auf unserem Planeten seit sechs Jahren ausgelöst hat. Solche nahen Abfolgen sind überaus selten und werden daher jetzt genauer untersucht. Zuletzt hatte es ein solch massives Ereignis zu Anfang des Jahres gegeben , auch damals waren gleich zwei Eruptionen kurz nacheinander erfolgt.Die Fülle der aufeinander folgenden Sonnenereignisse hat Wissenschaftler zu der Annahme veranlasst, dass die Sonne möglicherweise in ihre explosive Ära höchster Aktivität eingetreten ist, die als Sonnenmaximum bezeichnet wird - und die offenbar ein Jahr früher beginnt als in früheren Prognosen vorhergesagt. Allerdings müssen die Forscher abwarten, bis sich die Sonne "beruhigt" hat, um es genau zu wissen.Ausbrüche derart treten im Rahmen des elfjährigen Sonnenzyklus immer zu dessen Höhepunkt auf. Bislang gab es im Jahr 2024 sieben Eruptionen der X-Klasse. Das ist bereits die Hälfte der Eruptionen, die im Jahr 2023 die Erde erreicht haben.