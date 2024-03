Release-Termin für GPT-5 wird konkreter - erste Demos bei Kunden

Als OpenAI vor einem Jahr sein KI-Modell GPT-4 auf den Markt brachte, löste dies einige Aufregung aus. Inzwischen steht die Frage im Raum, wann die nächste Version kommt. Darauf scheint es inzwischen ine Antwort zu geben.

Wahrscheinlich im Sommer

Altmann wiegelt ab

Zusammenfassung GPT-4 sorgte vor einem Jahr für Aufsehen

OpenAI-Chef Altman bleibt bei GPT-5 vage

Business Insider: GPT-5 kommt Mitte 2024

Erste Demos von GPT-5 an Unternehmenskunden

GPT-5 laut Manager "wirklich gut" und verbessert

OpenAI plant diverse Veröffentlichungen

GPT-4 Turbo zielte auf niedrigere Betriebskosten

OpenAI-Chef Sam Altman reagiert auf entsprechende Nachfragen weiterhin ausweichend. Meist dreht er das Gespräch dann direkt in Aussagen, dass die Nutzer noch viel erstaunlichere Fähigkeiten erwarten können. Auf einen ungefähren Termin lässt er sich allerdings nie festnageln.Das US-Magazin Business Insider will nun aber von zwei verschiedenen Quellen, die mit den Vorgängen im Unternehmen vertraut sind, erfahren haben, dass GPT-5 voraussichtlich Mitte 2024 - wahrscheinlich im Sommer - auf den Markt kommen wird. Einige Unternehmenskunden hätten vor Kurzem auch schon erste Demos des Sprachmodells und der damit verbundenen Erweiterungen von ChatGPT erhalten.Ein Manager bei einem OpenAI-Kunden, der kürzlich einen Blick auf GPT-5 werfen konnte, beschrieb dieses als "wirklich gut" und "wesentlich besser", wobei OpenAI das neue Modell anhand von Anwendungsfällen und Daten demonstrierte, die nur in seinem Unternehmen vorkommen. Er wies auch auf andere, noch nicht veröffentlichte Funktionen des Modells hin, wie beispielsweise die Möglichkeit, KI-Agenten zu starten, die von OpenAI entwickelt werden, um Aufgaben automatisch auszuführen.Altman erklärte in einem Interview allerdings, dass in den kommenden Monaten verschiedene Veröffentlichungen zu erwarten sind - auch ein besseres Sprachmodell soll dazugehören. Ob man dieses allerdings GPT-5 nennen wird, sei noch unklar. Es kann also auch sein, dass lediglich eine verbesserte GPT-4-Variante bereitgestellt wird.Dies wäre dann allerdings lediglich ein weiterer Release, wie er im vergangenen Herbst zu sehen war. Im November brachte OpenAI GPT-4 Turbo auf den Markt, das vor allem die Betriebskosten reduzieren sollte. Angesichts der früheren Entwicklungsgeschwindigkeit dürften die Kunden hier dann doch einiges mehr erwarten.