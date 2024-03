12P/Pons-Brooks: Komet in Kürze am Nachthimmel zu beobachten

Wer den letzten Auftritt eines Kometen am Nachthimmel im vergangenen Herbst verpasst hat, dem bietet sich in Kürze eine neue Chance. Ab Ende März wird das Objekt namens 12P/Pons-Brooks sich zunehmend der Sonne nähern und dieser dann am 21. April am nächsten kommen.

Einmal im Leben

Hilfsmittel sind gut

Stellarium - Virtuelles Planetarium

Zusammenfassung Neue Sichtung von Komet 12P/Pons-Brooks Ende März

Nähert sich der Sonne, am 21. April am nächsten

Umlaufbahn bringt ihn alle 71,3 Jahre nah zur Erde

Entdeckt im 14. Jahrhundert, benannt nach Pons und Brooks

Am 31. März nahe dem Stern Hamal im Sternbild Fische

Mit Teleskop oder Fernglas besser zu beobachten

Bei 12P/Pons-Brooks handelt es sich um einen Kometen des Halleyschen Typs. Das bedeutet, dass ihn seine Umlaufbahn um die Sonne bis weit an die Grenzen unseres Sonnensystems bringt. Nur alle 71,3 Jahre tritt er in den inneren Bereich ein und fliegt nah an unserem Stern vorbei, sodass er auch von der Erde aus wahrzunehmen ist.Einige Berichte deuten darauf hin, dass 12P/Pons-Brooks bereits im 14. Jahrhundert entdeckt wurde. Benannt ist er allerdings nach dem französischen Astronomen Jean-Louis Pons, der ihn 1812 entdeckte, und seinem britisch-amerikanischen Kollegen William Robert Brooks, der ihn 1883 bei seinem nächsten Umlauf beobachtete."Der Komet bewegt sich jetzt vom Sternbild Andromeda zu den Fischen. Dabei zieht er an hellen Sternen vorbei, sodass er an bestimmten Tagen leichter zu sehen sein wird. Insbesondere am 31. März wird 12P/Pons-Brooks nur 0,5 Grad von dem hellen Stern Hamal entfernt sein", erklärte Paul Strøm, Astrophysiker an der University of Warwick, gegenüber der britischen Tageszeitung The Guardian Unter idealen Bedingungen kann er manchmal auch mit bloßem Auge zu erkennen sein. Besser kommt man allerdings zurecht, wenn man auf Hilfsmittel zurückgreifen kann. Ein kleines Teleskop ist natürlich eine gute Hilfe, aber auch ein vernünftiges Fernglas liefert bereits gute Ergebnisse. Eine der zahlreichen Astronomie-Apps fürs Smartphone hilft außerdem dabei, erst einmal grundsätzlich die Position des Kometen auszumachen.Wie auch bei anderen Kometen wird die Annäherung an die Sonne dafür sorgen, dass sich das Objekt erwärmt und dabei Staub und Eis freigibt, die als Schweif in Erscheinung treten. 12P/Pons-Brooks ist dabei ein kryovulkanischer Komet, bei dem die Stoffe aufgrund der Erwärmung aus dem Inneren herausgedrückt werden. Das Objekt selbst hat lediglich einen Durchmesser von 30 Kilometern, was die Beobachtung ohne den Schweif insbesondere für Amateure schwierig machen dürfte.