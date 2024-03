Schnell im Laden: Bluetti AC200L Powerstation mit 2 kWh vorgestellt

Bluetti führt mit der AC200L den Nachfolger der beliebten AC200 Max ein. Dabei möchte der Powerstation-Hersteller neue Maß­stäbe in puncto Ladegeschwindigkeit, Effizienz und leisem Betrieb für 2-kWh-Kraftwerke setzen. Die Eckdaten: 2400 Watt + 2048 Wattstunden.

Wer dachte, dass Bluetti nach dem Launch der AC70 weiter auf kompakte Powerstations setzen wird, hat sich getäuscht. Die AC200L ist das nächste Modell der AC-Serie mit einer Nennkapazität von 2048 Wh. Das neue Modell wiegt 28,3 kg bei den Maßen 42 × 28 × 36,65 cm. Auf Wunsch könnt Ihr die Powerstation ausschließlich mit Bluetti-Zusatzakkus auf bis zu 8,1 kWh erweitern. Hierfür stehen Euch die Modelle B210, B230 und B300 zur Verfügung.Wie üblich verbaut Bluetti einen LiFePO4-Akku. Die Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie ist laut Bluetti für zehn Jahre und 3.000 Ladezyklen ausgelegt. Stichwort Laden: Bluetti verspricht, dass die AC200L nach gerade mal 45 Minuten schon zu 80 Prozent geladen ist - so schnell wie keine andere 2-kWh-Powerstation auf dem Markt. Dafür könnt Ihr das Gerät mit 2400 Watt aus der Steckdose und mit 1200 Watt Solarladen.Im Gegensatz zur AC200 Max, verpackt Bluetti beim neuesten Modell mehr Anschlüsse für Endverbraucher. Das Anschluss-Portfolio der Bluetti AC200L sieht wie folgt aus:Als Informationszentrale dient der kleine Bildschirm an der Vorderseite oder die Bluetti-App, die per WLAN oder Bluetooth steuerbar ist. In der App aktiviert Ihr zudem den sogenannten "Powerlifting-Modus". Mit dieser Funktion fährt die Powerstation, zum Beispiel bei ohmschen Lasten, kurzzeitig die Leistung auf bis zu 3600 Watt hoch. Im Dauerbetrieb spuckt die Powerstation 2400 Watt aus.Neben einer USV-Funktion, mit der die Powerstation die Notstromversorgung in Eurer Wohnung übernimmt, könnt Ihr die AC200L mit dem D40-Kabel unterwegs zu einer effizienten Gleichstromquelle machen. Hierfür bietet das Modell Ladeoptionen von 12, 24 und 48 V an, damit Ihr die Batterien Eures Wohnmobils mit Strom versorgen könnt.Ab sofort ist die Bluetti AC200L offiziell für eine UVP von 1999 Euro im Handel erhältlich . Wenn Ihr schnell seid, könnt Ihr Geld sparen. Dank des Bluetti-Frühbucherrabatts ist die Powerstation für kurze Zeit für 1599 Euro zu haben. Mit dem Gutscheincode "N100T" erhaltet Ihr vom 13. bis 18. März weitere 100 Euro Rabatt - macht also einen Endpreis von 1499 Euro.