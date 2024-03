LG OLED-TVs 2024: Preise & Verfügbarkeit für Deutschland bekannt

Ab April sollen die neuen LG OLED-Fernseher der 2024er-Generation in den Regalen stehen. Während man uns Liefertermine und Preise bislang schuldig war, bestätigt der südkoreanische Hersteller jetzt alle Details zu den Modellen der LG OLED B4-, C4-, G4- und M4-Serie.

LG OLED M4-Serie: Preise und Verfügbarkeit

OLED97M49LA.AEU ab 2. Halbjahr für 34.699 Euro

OLED83M49LA.AEU ab 2. Halbjahr für 9.699 Euro

OLED77M49LA.AEU ab 2. Halbjahr für 7.299 Euro

OLED65M49LA.AEU ab 2. Halbjahr für 4.999 Euro

LG OLED G4-Serie: Preise und Verfügbarkeit

OLED97G48LW.AEU ab April für 29.999 Euro

OLED83G48LW.AEU ab April für 8.699 Euro

OLED77G48LW.AEU ab April für 5.499 Euro

OLED65G48LW.AEU ab April für 3.999 Euro

OLED55G48LW.AEU ab April für 2.799 Euro

OLED65G49LS.AEU ab April für 3.999 Euro

OLED55G49LS.AEU ab April für 2.799 Euro

LG OLED C4-Serie: Preise und Verfügbarkeit

OLED83C49LA.AEU ab April für 7.299 Euro

OLED77C49LA.AEU ab April für 4.599 Euro

OLED65C49LA.AEU ab April für 3.299 Euro

OLED55C49LA.AEU ab April für 2.499 Euro

OLED48C49LA.AEU ab April für 1.799 Euro

OLED77C48LA.AEU ab April für 4.599 Euro

OLED65C48LA.AEU ab April für 3.199 Euro

OLED55C48LA.AEU ab April für 2.399 Euro

OLED48C48LA.AEU ab April für 1.799 Euro

OLED42C48LA.AEU ab April für 1.699 Euro

OLED83C47LA.AEU ab April für 7.199 Euro

OLED77C47LA.AEU ab April für 4.599 Euro

OLED65C47LA.AEU ab April für 3.199 Euro

OLED55C47LA.AEU ab April für 2.399 Euro

OLED48C47LA.AEU ab April für 1.799 Euro

OLED42C47LA.AEU ab April für 1.699 Euro

LG OLED B4-Serie: Preise und Verfügbarkeit

OLED77B49LA.AEU ab Mai für 4.299 Euro

OLED65B49LA.AEU ab Mai für 2.799 Euro

OLED55B49LA.AEU ab Mai für 1.899 Euro

Wie üblich tappen Interessenten bis kurz vor Verkaufsstart im Dunkeln, obwohl LG sein neues OLED-Lineup für 2024 bereits auf der Consumer Electronics Show zu Beginn des Jahres offiziell präsentiert hat. Mittlerweile machen die offiziellen Preislisten im Netz die Runde, sodass nahezu alle Fragen nach der Verfügbarkeit und Preisgestaltung beantwortet werden können.Im April beginnt der Hersteller in Deutschland mit der Auslieferung der Mo­dell­rei­hen LG OLED C4 und G4. Die günstigeren OLED-Fernseher der LG OLED B4-Serie folgen im Mai, während die Signature-Familie in Form des LG OLED M4 erst im zweiten Halbjahr 2024 erscheint. Die Preisspanne liegt in diesem Jahr zwischen 1899 Euro und 34.699 Euro, womit der Einstieg teurer ist als im Vorjahr.Technisch dreht LG in diesem Jahr an nahezu allen Stellschrauben - vor allem im High-End-Segment. Die Modelle des LG OLED M4 und G4 erhalten mit dem LG α11 AI-Prozessor einen neuen Chip für verbessertes KI-Upscaling (Bild + Ton) sowie Displays mit bis zu 3000 Nits dank der neuen Meta-Technologie 2.0 für LGs OLED Evo-Panels.Über alle LG OLED 2024-Baureihen hinweg soll der Hersteller die Farbwiedergabe und das Dynamic Tone Mapping Pro für Helligkeit, Kontrast und HDR-Optimierung verbessert haben. Außerdem wird ein Großteil der Modelle mit einer Bild­wie­der­hol­ra­te von bis zu 144 Hz arbeiten können - von 42 bis 97 Zoll. Hinzu kommen das alljährliche webOS-Update, Matter- und WOWCAST-Support.Die LG OLED G4-Serie wird in diesem Jahr sowohl mit Wandhalterung (Modellendung LW) als auch mit Standfuß (Modellendung LS) ausgeliefert.