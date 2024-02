Diese Woche neu: Filme und Serien bei Netflix, Amazon & Disney+

Die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ gehen in dieser Woche mit 28 neuen Filmen und Serien an den Start. Avatar, Drive to Survive, The Bad Batch und Interstellar zählen zu den Highlights. Wir zeigen euch die Neustarts im Überblick.

Star Wars, Avatar und spannende F1-Stories

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 8

Rhythm + Flow: Italien ab 19. Februar

Mike Epps: Ready to Sell Out ab 20. Februar

Darf ich dir ein Geheimnis verraten? ab 21. Februar

Avatar - Der Herr der Elemente ab 22. Februar

Was Männer wollen ab 22. Februar

Die Olchis - Willkommen in Schmuddelfing ab 22. Februar

Der Geisterarzt ab 23. Februar

Mea Culpa ab 23. Februar

Formula 1: Drive to Survive: Staffel 6 ab 23. Februar

The 30th Annual Screen Actors Guild Awards ab 24. Februar

The Real World: Staffel 9 ab 24. Februar

Alle Netflix-Neustarts im Überblick

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 8

Interstellar ab 19. Februar

E.T. - Der Außerirdische ab 19. Februar

The Boy Behind the Door ab 19. Februar

The Twin ab 20. Februar

Die Teddy Teclebrhan Show - Staffel 1 ab 20. Februar

Men - Men Was Dich Sucht, Wird Dich Finden ab 20. Februar

Seance ab 21. Februar

Meet Joe Black ab 22. Februar

Soltos em Floripa - Staffel 4 ab 23. Februar

Jenny Slate: Seasoned Professional ab 23. Februar

The Second Best Hospital in The Galaxy - Staffel 1 ab 23. Februar

Split ab 24. Februar

Meet Cute ab 25. Februar

Shameless - Staffeln 1-11 ab 25. Februar

Alle Amazon-Neustarts im Überblick

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 8

Star Wars: The Bad Batch - Staffel 3 ab 21. Februar

Wildes Indien - Staffel 1 ab 21. Februar

Haileys Mission - Staffel 1 ab 21. Februar

Alle Disney+-Neustarts im Überblick

Mit der realverfilmten Serien-Adaption von Avatar: Der Herr der Elemente und der sechsten Staffel der Dokumentation Formula 1: Drive to Survive hat Netflix in dieser Woche gleich zwei sehenswerte Neustarts im Gepäck. Außerdem kann man sich die Preisverleihung der 30. Screen Actors Guild Awards ansehen und den neuen Tyler-Perry-Thriller Mea Culpa mit Kelly Rowland und Trevante Rhodes streamen.Ist man Amazon trotz Werbeeinblendungen auf Qualitätsaufpreis treu geblieben, kann man sich unter anderem auf die erste Staffel der Teddy Teclebrhan Show freuen. Zudem gehen elf Staffeln von Shameless auf Sendung und das Programm wird gefüllt mit zeitexklusiven Blockbuster. Mit dabei: Interstellar, E.T., Meet Joe Black und Split.Der Micky-Maus-Konzern hält sich hinsichtlich seiner Neustarts in dieser Woche zurück. Zwar starten unter anderem Wildes Indien und Haileys Mission, doch im Mittelpunkt steht vor allem die Animationsserie Star Wars: The Bad Batch, die ab 21. Februar (Mittwoch) in ihre dritte Staffel geht.