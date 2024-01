Avatar - Der Herr der Elemente: Netflix zeigt spektakulären Trailer

Die Avatar-Vorlage ist ein Meisterwerk

Die Serie Avatar: The Last Airbender, die im Deutschen den Untertitel Der Herr der Elemente trägt, gehört zu den legendärsten Animes überhaupt und genießt eine riesige Anhängerschaft. Netflix hat bereits vor einer Weile eine reale Umsetzung in Auftrag gegeben und auch gezeigt, nun ist der erste vollständige Trailer da.Bevor wir zur eigentlichen Realserie kommen: Jedem, der diesen Trailer sieht und dessen Interesse geweckt wird, sei die Vorlage wärmstens empfohlen. Denn diese gilt zu Recht als Meisterwerk des Genres und begeistert auch jene, die mit Zeichentrick nicht viel anfangen können - und hier schreibt jemand, auf den genau das zutrifft.Die gute Nachricht ist aber, dass auch die neue Real-Umsetzung von Netflix hervorragend aussieht und im Hinblick auf Optik und Atmosphäre an die Vorlage erinnert. An dieser Stelle sei nur nebenbei betont, dass dieses Avatar nichts mit dem Science-Fiction-Epos von James Cameron zu tun hat.Nach dem ersten Teaser, der im vergangenen Herbst veröffentlicht worden ist, kann man nun den ersten vollwertigen Trailer sehen und dieser macht sicherlich Lust auf mehr - die Serie startet am 22. Februar 2024. Der nun veröffentlichte Trailer widmet sich wenig überraschend dem Titelhelden Aang, also jener Figur, die die Welt retten soll - der Name Herr der Elemente spielt dabei auf den Umstand an, dass Aang alias Avatar die einzige Person in dieser Fantasy-Welt ist, der in der Lage ist, magisch alle vier Elemente (Feuer, Wasser, Erde und Luft) zu nutzen.Die Bilder sind vielversprechend, Avatar-Fans werden aber dennoch skeptisch bleiben. Denn das 2018 erstmals angekündigte Projekt verlor 2020 seine Showrunner, und zwar die Macher der Vorlage Michael Dante DiMartino und Bryan Konietzko. Grund waren damals "kreative Differenzen". Damals betonten aber beide, dass Avatar nach wie vor eine gute Serie werden kann, aber es werde eben nicht jene sein, die die beiden im Sinn gehabt haben.