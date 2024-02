Leak zeigt ersten Blick auf die überarbeitete Sticky Notes-App

Vor einigen Wochen hat Microsoft angekündigt, dass die Sticky Notes in Windows 11 eine grundlegende Überarbeitung bekommen werden. Jetzt gibt es einen ersten Leak dazu, wie die App in Zukunft aussehen wird - und was sie ansonsten noch so zu bieten hat.

So sieht die neue Oberfläche aus

Ein bekannter Leaker ermöglicht nun den ersten genaueren Blick auf die überarbeitete Sticky Notes-App. Microsoft hatte bereits angekündigt , dass Sticky Notes neue Funktionen erhalten wird und dass es bald "große Ankündigungen" bezüglich der Notiz-App geben wird.Nun sieht es so aus, als ob ein Teil von Microsofts Bemühungen, der Sticky Notes-App neues Leben einzuhauchen, nicht nur das Hinzufügen neuer Funktionen, sondern auch die grundlegende Überarbeitung der Benutzeroberfläche umfasst (via MSPowerUser ).Erst einmal bekommt die "neue" Sticky Notes-App den Abschnitt "Aktuelle Notizen" und eine Suchoption zum Auffinden früherer Notizen sowie Rich-Formating-Optionen für Text.Der bekannte Windows-Leaker FireCube (@FireCubeStudios) zeigt zudem einen Screen­shot der Sticky Notes-App mit einem aktualisierten Design. Der Screenshot zeigt ein neues Logo in einem lila Farbton, was stark an das OneNote-Logo erinnert. Das Notizfeld ist ebenfalls in hellen Lila-Tönen gehalten. Jede Haftnotiz wird als rechteckiges Fenster angezeigt, aber in der aktualisierten App sind sie nun in einem eigenen Abschnitt namens "Aktuelle Notizen" zusammengefasst.Es gibt auch eine Suchoption, mit der Notizen schnell gefunden werden können. Darüber befindet sich der eigentliche Schreibbereich, den sich ausklappen lässt, um ein eigenes Fenster für die Eingabe von Notizen zu erhalten.Der Textbereich enthält neu umfangreiche Formatierungsoptionen, so wie Aufzählungspunkte, nummerierte Listen und die Möglichkeit, Text fett, kursiv, durchgestrichen und unterstrichen darzustellen. Sticky Notes wurde zunächst als exklusive App für Windows 10 eingeführt, und startet später für Android und iOS und erlaubt Notizen geräteübergreifend zu synchronisieren.Microsoft hat Sticky Notes bereits in OneNote integriert, sodass die Nutzer ihre Haftnotizen in der OneNote-App auf ihren Telefonen und PCs finden können.