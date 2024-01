Heißes Feature: Pixel 8 Pro wird per Update zum Fieberthermometer

Einmal kurz das Handy über die Stirn führen und schon hat man eine genaue Messung der Körpertemperatur: Genau diese Funktion hat Google jetzt in das Pixel 8 Pro integriert. Eine neue Fieberthermometer-App ist die erste dieser Art mit Zulassung in den USA.

Dank Update: Fieber messen mit dem Pixel 8 Pro

Gesundheitsfunktionen sind seit Jahren ein starker Fokus von Tech-Konzernen. Jetzt vermeldet Google stolz, dass man für das Flaggschiff Pixel 8 Pro nach langer Entwicklungsarbeit eine Fieberthermometer-App bereitstellen kann. Diese hat als erste den offiziellen Segen der amerikanischen Behörde für Lebens- und Arzneimittel, FDA. Zur Veröffentlichung in Deutschland gibt es aktuell noch keine Informationen.Wie Google in einem ausführlichen Blogbeitrag beschreibt, nutzt man für die Funktion den Infrarotsensor, der neben der rückwärtigen Kamera platziert ist. Für eine Messung kann das Handy dann einfach über die Stirn geführt werden, ohne die Haut berühren zu müssen.Laut Google setzt man auf ein Scan der Schläfenarterie, um sehr genaue Daten zu erhalten. "In klinischen Studien konnte unser Software-Algorithmus die Körpertemperatur im Bereich von 36,1°C - 40°C mit einer Genauigkeit von ±0,3°C berechnen", so das Team."Es ist im Grunde ein großer Kegel, den der Sensor aufnimmt", sagt Ravi Narasimhan, technischer Leiter für Forschung und Entwicklung bei Google. "Die Arterien sind relativ klein, je näher man also dran ist, desto genauer ist die Messung."Um die Nutzung der App zu erleichtern, setzt Google außerdem auf Daten des Laser Detection Autofokus, um zu erkennen, ob sich das Gerät nahe genug an der Stirn befindet. Haptische und akustische Hinweise geben dem Nutzer Feedback, um die entsprechenden Bewegungen richtig ausführen zu können. Zu guter Letzt wichtig: die Fieberthermometer-App und der zugrundeliegende Algorithmus können laut den Entwicklern lokal auf dem Gerät ausgeführt werden.