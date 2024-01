Ende des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass Amazon eine seiner Prestige-Produktionen, die Auto-Show The Grand Tour, einstellen wird. Das ist zweifellos auch das Ende einer Ära, so richtig klar war aber bisher nicht, warum Amazon die Sendung beendet.

The Grand Tour war bzw. ist der Nachfolger der BBC-Sendung Top Gear, deren drei Präsentatoren und Protagonisten waren über viele Jahre Jeremy Clarkson, James May und Richard Hammond. Das Trio wechselte nach einem Skandal rund um Clarkson 2016 zu Amazon Prime Video und zuletzt sorgte der 63-Jährige erneut für Aufregung, da er in seiner Kolumne für eine britische Boulevard-Zeitung Meghan Markle beschimpfte Damals kündigte Amazon an, dass man den Vertrag mit Clarkson nicht verlängern wird, wirklich konsequent war das Unternehmen dabei aber nicht, da man die immens erfolgreiche Landwirtschaftsshow Clarkson's Farm weiterführte.Nun gab der Brite selbst einen Einblick, warum The Grand Tour endet. Und die hat einen durchaus menschlichen Hintergrund: Denn Clarkson sagte in einem Interview mit der britischen Zeitung The Times , dass er mittlerweile schlichtweg zu "unfit, fett und alt" für eine Sendung wie diese sei. The Grand Tour ist laut Clarkson "körperlich sehr anstrengend" und seine Fitness erlaubt das nicht mehr. Außerdem merkte er an, dass man auch nicht mehr genug frische Ideen habe. Er findet auch, dass das Trio so ziemlich "alles gemacht hat, was man mit einem Auto machen kann"."Ich habe Autos höher als jeder andere und weiter nördlich als jeder andere gefahren", sagte Clarkson. "Wir haben alles gemacht, was man mit einem Auto machen kann. Als wir besprachen, was wir als Nächstes tun wollten, warfen die Leute einfach ihre Arme in die Luft."Ganz zu Ende ist The Grand Tour aber nicht: Denn im Februar wird es eine Folge geben, die in Mauretanien gefilmt wurde, zu einem späteren Zeitpunkt dieses Jahres geht das Trio auf den letzten Ausflug, der nach Simbabwe führen wird.