Ende einer Auto-Ära: The Grand Tour endet bei Amazon Prime Video

The Grand Tour war einer der größten Erfolge von Amazon Prime Video , doch nun steht fest, dass die Serie nicht mehr fortgesetzt wird. Jeremy Clarkson, James May und Richard Hammond haben gerade in Simbabwe ein Special abgedreht, das wird ihr letzter Ausflug dieser Art sein.

Große Ambitionen mit The Grand Tour

Zusammenfassung Grand Tour von Amazon wird nicht fortgesetzt

Letztes Special in Simbabwe abgedreht

Staffel fünf endet nächstes Jahr

Abenteuer in Mauretanien, geplant für Februar 2024

Amazon prüft Fortsetzung mit neuen Gastgebern

Amazon bestätigt 4. Staffel von Clarksons Farm trotz Kontroversen

2015 wurde bekannt, dass Amazon die Macher der überaus beliebten BBC-Autosendung Top Gear zu sich holt, 2016 startete die bis zu diesem Zeitpunkt teuerste Produktion des Videodienstes des US-Versandhändlers. Zunächst wurde das frühere Konzept mehr oder weniger beibehalten, also Studiosendungen mit Einspielern und gelegentlichen Specials, später konzentrierte man sich dann auf letztere.Doch nun wurde, wie anfangs erwähnt, das letzte Special abgedreht. Diese Episode wird irgendwann nächstes Jahr ausgestrahlt, es wird die letzte der fünften Staffel sein. Davor gibt es aber noch ein weiteres Abenteuer des Trios, dieses wird nach Mauretanien führen und soll im Februar 2024 ausgestrahlt bzw. freigeschaltet werden.Wie Variety berichtet, hat Amazon nun final beschlossen, dass die Sendung in dieser Form nicht fortgeführt wird. Man lotet zwar Optionen für eine Fortsetzung der Serie mit anderen Gastgebern aus, beschlossene Sache ist da aber noch nichts.Das Aus hängt auch nicht unbedingt mit Kontroversen rund um Jeremy Clarkson zusammen. Denn an sich hat Amazon im Januar dieses Jahres bekannt gegeben, dass man sich von Clarkson trennt - diese Woche wurde dann aber dennoch eine vierte Staffel von Clarksons Farm bestätigt.Das Ende für The Grand Tour hängt also wohl auch damit zusammen, dass sich das Konzept ein Stück weit überlebt hat. Denn parallel dazu hat auch die BBC bekannt gegeben, dass das "Original" Top Gear eine Pause auf unbestimmte Dauer einlegen wird. Jeremy Clarkson, der beide Sendungen als Führungsfigur moderiert hat, sagte gegenüber The Times : "Wir sind fertig. Ich habe seit 1989 Autos im Fernsehen getestet. Das sind 34 Jahre. Und nach dem nächsten Jahr werde ich das nicht mehr tun."