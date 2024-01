Apple verplappert sich: iOS 17.3-Update kommt Anfang nächster Woche

Apple hat angekündigt, dass die Updates für iOS 17.3 und watchOS 10.3 in der Woche ab dem 22. Januar 2024 verfügbar sein werden. Solche Ankündigungen sind nicht unbedingt üblich - dieses Mal hat das aber einen Grund.

Neue Unity-Wallpapers

Release-Kandidat

Eine Reihe Verbesserungen

Alle News rund um das iPhone-Betriebssystem

Zusammenfassung iOS 17.3 und Watch OS 10.3 Updates ab 22. Januar

Veröffentlichung in Fußnoten der Pressemitteilung

Unity Bloom Hintergrundbild für diverse Apple-Geräte

Starttermin der Updates möglicherweise 22./23. Januar

Neue Unity-Apple-Watch-Armbänder am 23. Januar

Dritte Entwickler-Beta von iOS 17.3 weist auf Start hin

iOS 17.3 bringt Korrekturen und Apple Music Verbesserungen

In der neuen Pressemitteilung zur Black Unity Collection 2024 von Apple und den Unity Bloom-Wallpapers hat Apple den Starttermin für das nächste größere iOS-Update in den Fußnoten versteckt.Da heißt es: "Das neue Unity Bloom Hintergrundbild für den Sperrbildschirm von iPhone und iPad wird ebenfalls nächste Woche verfügbar sein und erfordert iPhone Xs oder neuer mit iOS 17.3 sowie das iPad (6. Generation und neuer), iPad mini (5. Generation und neuer), iPad Air (3. Generation und neuer), 12,9 Zoll iPad Pro (2. Generation und neuer), 10,5 Zoll iPad Pro und 11 Zoll iPad Pro (1. Generation und neuer) mit iPadOS 17.3."Einen konkreten Starttag hat Apple zwar nicht genannt, es wird aber gemunkelt, dass die Freigabe am 22. oder 23. Januar erfolgt. Am 23. Januar kommen die neuen Unity-Apple-Watch-Armbänder in den Handel und die Wallpaper werden starten; zudem ist es ein Dienstag und damit ein traditioneller "Update-Tag" für Apple.Nach einer dritten Entwickler-Beta von iOS 17.3 stehen damit bereits alle Zeichen auf den bevorstehenden Start für alle Nutzer. Das legt Vermutungen nah, dass das am 9. Januar von Apple veröffentlichte Beta-Update bereits ein Release-Kandidat war.Neben der Unterstützung für das neue Unity-Wallpaper bringt iOS 17.3 verschiedene Korrekturen für HDR-Videos, die verwackelt wurden, sowie weitere Verbesserungen. Zudem starten die vollständigen Interpreten- und Komponistennachweisen für Songs in der Apple Music App.