iOS 17.2: Nutzer melden nach Update Probleme mit Mobilfunkanbindung

Schon Mitte Dezember hatte Apple ein wichtiges Sicherheitsupdate für iOS 17 veröffentlicht. Nun zeigt sich, dass eine Reihe von Nutzern er­heb­li­che Verbindungsprobleme seit dem Update haben - die sich aber mit einem Trick unter Umständen schnell beheben lassen.

Berichten zufolge verursacht iOS 17.2.1 bei einigen Nutzern Verbindungsprobleme, die sich so äußern, dass sie mit ihrem iPhone keine mobile Internetverbindung herstellen können. Andere Nutzer berichten, dass sie auch nicht telefonieren können und seit dem Update ganz abgeschnitten vom Mobilfunk sind.Das meldet das Online-Magazin ZDNet und hat dazu auch gleich einige Lösungsansätze veröffentlicht.Apple hat sich zu dem Problem bislang nicht geäußert, was aber aufgrund der Feiertage nicht ungewöhnlich ist. Bisher ist daher nicht klar, wie weitverbreitet die Probleme sind und ob sich der Fehler nur auf einzelne Provider beschränkt. Zudem gibt es Hinweise, dass nur die neueste iPhone-15-Serie betroffen ist.ZDNet hat einige Um­ge­hungs­mög­lich­kei­ten vorgeschlagen, die helfen könnten, das Verbindungs­problem zu beheben. Einige Vorschläge stammen aus den Apple-Foren von betroffenen Nutzern und haben dort geholfen. Als erster Tipp steht der obligatorische Neustart auf der Liste. Wie bei vielen Problem­fällen kann ein einfacher Neustart helfen, wieder ein Mobil­funk­signal zu empfangen.Als nächstes sollten alle VPN-Profile auf dem iPhone geprüft beziehungsweise gelöscht werden - die lassen sich neu anlegen und könnten das Problem auslösen. Der Abschnitt zum Löschen ist unter Einstellungen → Allgemein → VPN & Geräteverwaltung zu finden.Die Netzwerkeinstellungen sollten auch überprüft werden. Man kann sie mit wenigen Klicks zurücksetzen: Einstellungen → Allgemein → Übertragen oder iPhone zurücksetzen → Zurücksetzen → Netzwerkeinstellungen zurücksetzen.Eine andere Option ist, das iPhone schon auf die Vorabversion auf iOS 17.3 zu aktualisieren, was allerdings bei der Nutzung einer Beta-Version andere Problem nach sich ziehen könnte. Die Beta startet man nach der Anmeldung zum Testprogramm unter Einstellungen → Allgemein → Software-Aktualisierung → Beta-Updates.Wenn nichts anderes hilft, kann man noch einen Reset des Geräts ausprobieren. Dann sollten erst alle Daten gesichert und unter Einstellungen → Allgemein → Übertragen oder iPhone zurücksetzen → Alle Inhalte und Einstellungen gelöscht werden.Da Nutzer der 17.3-Beta keine Probleme gemeldet haben, ist es zudem möglich, dass dieses Update bereits eine endgültige Lösung für die Verbindungsprobleme mitbringt. Es soll schon in Kürze für alle iPhone-Nutzer starten.