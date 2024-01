NASA und Lockheed Martin haben endlich den langerwarteten revolu­tio­nären X-59 Quesst Überschalljet enthüllt. Revolutionär ist dabei, dass das Flugzeug die Schallmauer durchbrechen kann, ohne den bekannten donnernden Überschallknall.

Die X-59 ist endlich da

Große Erwartungen

Zusammenfassung NASA und Lockheed enthüllen X-59 Quesst Überschalljet

Flugzeug durchbricht Schallmauer ohne lauten Knall

X-59 erzeugt leises "Pochen" statt Überschallknall

Jet noch nicht flugbereit, Tests stehen an

Vorstellung in Lockheed Martin Skunk Works-Anlage

X-59 ohne Fenster, stattdessen eXternal Vision System

Boom Supersonic entwickelt Konkurrenzflugzeug XB-1

Die NASA und Lockheed Martin haben ihr neuestes X-Flugzeug ("X" steht für "experimentell") nun als erstes Exemplar auf die Startbahn gebracht - es ist aber aktuell noch nicht flugbereit, noch stehen eine Reihe Tests an.Die Quesst gibt nicht viel mehr als viel leiseres "Pochen" von sich, ähnlich dem Geräusch einer zuschlagenden Autotür, das man in einem Innenraum hört - den lauten Überschallknall wird es mit dem X-59-Design nicht mehr geben. Im Erfolgsfall hat der Jet das Potenzial, den Überschallflug und die Luftfahrt im Allgemeinen zu revolutionieren, schreibt die NASA in der Präsentation des Fliegers, die nun online verfügbar ist Nach jahrelanger Entwicklung präsentierten die NASA und Lockheed Martin nun den schnittigen superschnellen Jet in einem Hangar in der legendären Lockheed Martin Skunk Works-Anlage in Palmdale, im US-Bundesstaat Kalifornien."Dies ist ein Moment, auf den künftige Generationen mit Ehrfurcht und Bewun­der­ung zurückblicken werden", sagte Greg Ulmer, Vizepräsident der Luft­fahrtabteilung von Lockheed Martin. "Das Mantra der Skunk Works - schnell, leise und qualitativ hochwertig - be­kommt eine ganz neue Bedeutung. Wir läuten eine neue Ära des leisen Über­schall­verkehrs ein, die durch unsere Zusammenarbeit mit der NASA ermöglicht wird."Die X-59 hat kein nach vorn gerichtetes Fenster, eine Designentscheidung, die dazu beiträgt, den Schallknall zu reduzieren, den das Flugzeug erzeugt.Stattdessen verfügt sie über das von der NASA sogenannte eXternal Vision System (XVS), das aus einer Kamera und einem im Cockpit montierten Bildschirm besteht, der den Piloten eine erweiterte Sicht auf das bietet, was sich vor dem Flugzeug befindet.Die NASA und Lockheed Martin sind nicht die einzigen, die einen kommerziellen Flug mit Geschwindigkeiten oberhalb der Schallmauer anstreben. Das in Colorado ansässige Unternehmen Boom Supersonic entwickelt ein kommerzielles Überschall-Passagierflugzeug, das XB-1 , das 2027 zum ersten Mal in die Luft kommen soll.