The Mandalorian: Der offizielle Trailer stimmt auf Staffel 3 ein

Das Warten auf die dritte Staffel von The Mandalorian hat bald ein Ende: Im März geht die Reise von Din Djarin und Grogu endlich weiter, doch bevor es so weit ist, zeigt Disney jetzt den offiziellen Trailer zu den neuen Folgen. Dieser ist inzwischen auch in der deutschen Sprachfassung verfügbar.Wie erwartet wird es den Mandalorianer und seinen Schützling Grogu (Baby Yoda) in der dritten Staffel der Serie endlich auf den Planeten Mandalore führen. Was die beiden dort genau erwartet, verrät der nun veröffentlichte Trailer natürlich noch nicht, fest steht aber, dass es in der Serie ein Wiedersehen mit bekannten Freunden der beiden geben wird. Auch die Jedi werden in der Story wieder eine Rolle spielen und Grogu lernt anscheinend so langsam, mit der ihm innewohnenden Macht umzugehen.The Mandalorian Staffel 3 startet am 1. März 2023 mit insgesamt acht neuen Folgen, die dann im wöchentlichen Rhythmus bei Disney+ erscheinen.