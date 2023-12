Grafikkarten und Probleme mit Steckern schaffen es zuletzt immer wieder in die Schlagzeilen. Jetzt warnt der Kabel-Anbieter Cablemod, dass man bei einigen Produkten einen freiwilligen Rückruf starten muss. Adapter können sich lösen und dann überhitzen.

CableMod

CableMod 12VHPWR 90° V1.0

CableMod 12VHPWR 180° V1.0

CableMod 12VHPWR 90° V1.1

CableMod 12VHPWR 180° V1.1

Nicht mehr verwenden

Zusammenfassung CableMod ruft freiwillig Adapter zurück

Adapter können sich lösen und überhitzen

Rückruf betrifft vier CableMod Produkte

Stecker könnten mit GPU verschmelzen

Nutzer sollen Adapter sofort außer Betrieb nehmen

Unterstützung für betroffene Grafikkartenbesitzer

Entschuldigung und Wiedergutmachung angekündigt

Grafikkarten benötigen immer mehr Leistung, die Steckverbindung mit dem Netzteil hat sich dabei immer wieder als kritischer Punkt erwiesen. Zuletzt hatte das Schmelzen der 12VHPWR-Anschlüsse an der RTX 4090 für große Aufregung gesorgt. Eine Abhilfe: ein Adapter, der den Anschluss für Kabel besser ohne Biegung erreichbar macht. Genau mit solchen Produkten hat jetzt Cablemod ärger.Wie das Unternehmen in einer offiziellen Warnung auf seiner Homepage jüngst mitteilt, habe man wegen eines möglichen Defekts des "CableMod 12VHPWR Winkeladapter V1.1s" einen freiwilligen Rückruf für insgesamt vier Produkte gestartet. Die Winkelkabel des Unternehmens sind ausdrücklich nicht betroffen.Bei der Beschreibung der Folgen einer weiteren Nutzung der möglicherweise defekten Hardware hält sich das Unternehmen nicht zurück. Demnach besteht die Gefahr, dass sich "der Stecker löst, überhitzt und mit der GPU verschmilzt." Besitzer der CableMod-Adapter sollen diese deshalb "sofort außer Betrieb nehmen."Zu guter Letzt sichert man Kunden, deren Grafikkarten durch die Adapter beschädigt wurden, Hilfe über den Support zu. "Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die wir unseren treuen Kunden bereitet haben. Wir hoffen, dass wir dies in Zukunft wiedergutmachen können", so das Unternehmen.