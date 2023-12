Catch Up: Microsoft 365 verbessert Änderungs-Nachverfolgung im Web

Für Microsoft 365 gibt es jetzt Änderungen in der Webversion von Word-, Excel- und PowerPoint. Die Produktivitätsanwendungen des Unternehmens bekommen einige Verbesserungen, darunter eine optimierte die Catch Up-Funktion.

Verbesserte Zusammenarbeit

"Aktivitäten für Sie"

Catch Up-Funktion in Webanwendungen überarbeitet

Neuer Abschnitt "Aktivitäten für Sie" informiert über Kommentare

Blauer Punkt zeigt neue, unbeachtete Aktivitäten an

Übersicht über Bearbeitungen durch andere Nutzer verfügbar

Dateien müssen in OneDrive oder SharePoint gespeichert sein

Neue Features bald auch in Windows-Desktop-Versionen verfügbar

Mit Catch Up ("Nachverfolgen") können sich Nutzer auf dem Laufenden halten, was neue Kommentare und Änderungen an Dateien angeht, die mit anderen Personen geteilt und bearbeitet werden. Diese für die Zusammenarbeit wichtige Funktion wird nun überarbeitet für Word, Excel und PowerPoint für das Web bereitgestellt.In einem Beitrag auf dem Microsoft 365-Blog erklärt das Office-Team , wie die zwei neuen Catch Up-Funktionen genutzt werden können.Die erste der beiden neuen Funktionen ist ein Abschnitt namens "Aktivitäten für Sie". Microsoft erklärt dazu: "Wenn Sie zu einer gemeinsamen Datei zurückkehren, informiert Sie die Catch Up-Funktion über jede neue Kommentaraktivität, die an Sie gerichtet ist, im Abschnitt "Aktivitäten für Sie". Wenn Sie auf eines der Elemente in dieser Liste klicken, gelangen Sie direkt zu diesem Kommentar, so dass Sie schnell mit Ihren Mitstreitern nachfassen können. Zu diesen Aktivitäten gehören Kommentaraufgaben, Erwähnungen und Antworten."Ein blauer Punkt neben einem Namen in dem neuen Bereich "Aktivitäten für Sie" bedeutet, dass es Aktivitäten gibt, die der Nutzer noch nicht gesehen hat. Die andere neue Funktion "Catch Up" ermöglicht es den Nutzern, schnell zu sehen, wer Bearbeitungen oder Änderungen an einer gemeinsam genutzten Datei vorgenommen hat:Dafür gibt es eine Zusammenfassung der Personen, die das Dokument, die Arbeitsmappe oder die Präsentation seit der letzten Ansicht bearbeitet haben. Man kann dann sowohl auf die zuletzt bearbeitet Version, als auch auf ältere Bearbeitungen zugreifen.Die Dateien müssen dazu entweder in OneDrive oder SharePoint gespeichert sein, um die Catch Up-Funktion nutzen zu können. Laut Microsoft werden diese neuen Features in naher Zukunft genauso in den Windows-Desktop-Versionen all dieser Anwendungen verfügbar sein.