Visual Studio 17.9 Preview 2 ist da - Microsoft starten großes Update

Microsoft hat das zweite Vorschau-Update für die Entwickler-Software Visual Studio 2022 17.9 angekündigt. Das Update wird eine Reihe neue Funktionen und Verbesserungen starten, die die Produktivität steigern sollen.

Microsoft

Visual Studio bekommt KI-Tools

Verbesserungen nach Nutzer-Feedback

Das geht aus einer neuen Meldung von Microsoft in den DevBlogs hervor . Erst vor einigen Wochen hatte der Konzern Visual Studio 2022 17.9 in einer ersten Preview-Version veröffentlicht.Dieses Update ist vorrangig interessant, da Microsoft nun weitere KI-Tools integrieren will und damit eine Reihe an neuen Funktionen starten. Laut Microsoft baut die Preview 2 auf der Grundlage auf, die mit Preview 1 im November gelegt wurde.Das schreibt Microsoft zu den Änderungen:"In dieser Vorschau haben wir einige Verbesserungen an der C++- und .NET-MAUI-Entwicklungsumgebung vorgenommen. Die "#include Diagnostics" für C++ sind robuster geworden, und der "Live Property Explorer" für .NET MAUI ist jetzt verfügbar, was Ihre Programmierung intuitiver und effizienter macht."Es gibt Neues in drei Schwerpunktbereichen: Produktivität, C++-Spieleentwicklung und .NET/C#. Entwickler können unter Extras > Optionen > Texteditor die Option "Auswahlen bei der Eingabe von Anführungszeichen oder Klammern automatisch umschließen" aktivieren, um eine Auswahl mit Klammerbegrenzern einschließlich "doppelter Anführungszeichen" und "einfacher Anführungszeichen" und (Klammern) zu umgeben.Für C++ gibt es in der Preview zwei wichtige Änderungen. Zum einen wird die in der ersten Vorschau vorgestellte Möglichkeit mit "#include diagnostics references" zu zeigen, wie oft jede #include-Direktive im Code referenziert wurde, verbessert. Mit der Funktion "#include diagnostics build time" können Entwickler nun auch die Kompilierungszeit ihrer #include-Direktiven sehen, nachdem sie "Build Insights" ausgeführt haben. Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert, lässt sich aber über das Menü aktivieren.Zum anderen startet das Remote Linux Unit Testing: Die Entwickler-Community hatte bemängelt, wie die CTest-Unterstützung beim Wechsel zu einer entfernten (Linux-)Umgebung eingebaut wurde. Das wird jetzt geändert.Über die weiteren Änderungen und über derzeit bekannte Probleme berichtet das Entwickler-Team in den Dev Blogs . Wer möchte, kann sich die Visual Studio 17.9 Vorschau 2 bei Microsoft herunterladen.