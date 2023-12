Update auf iOS 17.2: Diese Funktionen gibt's erst nächstes Jahr

Wie ein Uhrwerk hat Apple die finale Version von iOS 17.2 ver­öf­fent­licht. Die meisten Funktionen des Updates waren bereits aus den Beta be­kannt, z. B. die Journal-App und die räumliche Videoaufnahme. Zwei wichtige Funktionen haben es jedoch nicht in die Firmware geschafft.

Gemeinsame Wiedergabelisten in Apple Music und AirPlay-Unterstützung für Hotels wurden in iOS 17.2 gestrichen. Apple bestätigte, dass diese Funktionen stattdessen bis 2024 zur Verfügung stehen werden. Allerdings wurde nicht angegeben, ob beide Funktionen in iOS 17.3, das für Januar nächsten Jahres erwartet wird, enthalten sein werden.Die kollaborative Wiedergabeliste in Apple Music ermöglicht es euch und euren Kontakten (einschließlich Familienmitgliedern und Freunden), eine gemeinsame Wiedergabeliste zu erstellen. Zu den aufgeführten Funktionen gehören das Hinzufügen oder Entfernen von Liedern sowie das Wiederholen von Liedern. Sogar das Reagieren auf die Songauswahl wird unterstützt.Neu in iOS 17.2 ist die Wiedergabeliste für Lieblingslieder. Weiterhin können Nutzer auch Alben und Künstler als Favoriten anlegen. Siri wird in der Lage sein, die Wiedergabeliste mit den Lieblingsliedern in der Bibliothek zu finden und sie per Sprachbefehl abzuspielen. Außerdem empfiehlt iOS Lieder und Künstler auf der Grundlage Eurer Wiedergabelisten.Das andere vielversprechende Feature, das sich nun verzögert hat, ist die Unterstützung von AirPlay in Hotels. Apple sagt, dass diese Funktion im Jahr 2024 ausgeliefert wird und in ausgewählten Hotels und Resorts verfügbar sein wird, ohne einen genauen Zeitplan zu nennen.Sobald es verfügbar ist, soll AirPlay in Hotels es ermöglichen, Euch über Euer iPhone und iPad mit den Audio- und Videosystemen in Hotelzimmern zu verbinden. Der Vorgang ist ganz einfach: Ihr müsst nur den QR-Code scannen, der auf dem Smart TV angezeigt wird und nach der Verbindung könnt Ihr Multimedia-Inhalte auf die Unterhaltungsgeräte im Zimmer übertragen. Ähnlich wie bei einem normalen Smart Speaker oder Fernseher.Was die Funktionen in iOS 17.2 angeht, so führt das große Update viele neue Maßnahmen, Sicherheitspatches und Fehlerbehebungen ein. Dazu gehört die Journal-App, die räumliche Videoaufnahme für das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max, eine neue Action-Button-Verknüpfung, die Aktivierung des Qi2-Ladevorgangs für die iPhone 13- und iPhone 14-Serie und vieles mehr.Weiterhin behebt Apple das Problem des instabilen kabellosen Ladens von iPhone-15-Geräten in ausgewählten Fahrzeugen. Neben der neuen iMessage Contact Key Verification werden mit diesem Update auch eine Reihe von Sicherheitslücken behoben. Darunter Schwachstellen in Find My, Safari, Siri und im Kernel.