10-mal die Milchstraße: Riesen-Sternstrom zwischen Galaxien entdeckt

Unser Bild des Kosmos ist vom Tanz der Galaxien geprägt. Dazwischen: vor allem gähnende Leere. Umso überraschter waren Forscher, als sie jüngst per Zufall über einen gigantischen Strom an Sternen zwischen den Galaxien gestolpert waren.

Das gewaltige Spiel der Gravitation sorgt im Kosmos für eine klare Ordnung, Galaxien sind in Gruppen gebunden, die sich dann zu Haufen zusammensammeln. Zu ihrer großen Überraschung ist ein internationales Forscherteam per Zufall über einen riesigen Strom von Sternen zwischen den Galaxien gestolpert.Wie das internationale Forscherteam im Fachmagazin Astronomy & Astrophysics (via Phys ) beschreibt, ist es das erste Mal, dass ein solcher Strom von Sternen zwischen Galaxien beobachtet wurde. Laut dem leitenden Forscher Javier Román hatte sein Team eigentlich sogenannte Halos untersucht, die sich um große Galaxien bilden. "Dieser riesige Strom kreuzte zufällig unseren Weg."Das Team wurde bei der Analyse von Bildern des Coma-Berenices-Sternhaufens demnach von einer Struktur überrascht, die in der Mitte des Sternhaufens zu schweben scheint. Der extrem lichtschwache Strom hat gigantische Ausmaße und ist mehr als 10 Mal so lang wie die Milchstraße.Für die Forscher stellt sich in Bezug auf ihre Zufalls-Entdeckung vor allem eine interessante Frage: Wie kann eine so zerbrechliche Struktur inmitten einer feindlichen Umgebung voneinander anziehenden und abstoßenden Galaxien überleben? Co-Autor Reynier Peletier hofft hier auf Antworten durch die anstehende Generation an Teleskopen wie dem Extremely Large Telescope und dem Weltraumteleskop Euclid.