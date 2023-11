Reacher: Amazon verrät im neuen Trailer den Starttermin für Staffel 2

Reacher ist zurück

Reacher Neue Folgen ab dem 15. Dezember

Zum Angebot

Die Actionserie Reacher kehrt demnächst mit Staffel 2 zurück: Jetzt hat Amazon den ersten Trailer zu den neuen Folgen veröffentlicht, welche schon ab Dezember weltweit bei Prime Video zu sehen sein werden. Darin schlüpft erneut Alan Ritchson in die Rolle des hünenhaften Titelhelden, der dieses Mal mit den Schatten seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert wird.Die zweite Staffel basiert auf dem elften Jack Reacher-Roman "Bad Luck and Trouble" von Lee Child: Jack Reacher erfährt über eine verschlüsselte Botschaft, dass die Mitglieder der 110th MP Special Investigation Unit der Reihe nach ermordet werden - eben jene Einheit der US-Armee, der auch Reacher selbst einst angehörte.Um den Tätern auf die Spur zu kommen und diese letztendlich auch zu stoppen, verbündet sich Reacher mit drei seiner ehemaligen Kollegen, namentlich Frances Neagley (Maria Sten), Karla Dixon (Serinda Swan) und David O'Donnell (Shaun Sipos). Dabei soll dem Team bald klar werden, dass sie einer viel größeren Sache auf der Spur sind, als sie zunächst dachten.Wie der nun veröffentlichte Trailer zeigt, setzt die Serie weiterhin auf die bewährte Rezeptur der überaus erfolgreichen ersten Staffel, sodass Fans sich wieder auf eine Mischung aus Action und coolen Sprüchen einstellen dürfen. Reacher Staffel 2 startet am 15. Dezember 2023 bei Prime Video mit gleich drei Folgen am Stück. Weitere erscheinen dann immer freitags, sodass die letzte der insgesamt acht Episoden ab dem 19. Januar 2024 zum Abruf bereitsteht.Zu weiteren Besetzung zählen Ferdinand Kingsley als Söldner A.M. beziehungsweise "Ghost", Robert Patrick als zwielichtiger Sicherheitschef Shane Langston und Domenick Lombardozzi als NYPD-Detektiv Guy Russo. Der Reacher-Schriftsteller Lee Child ist zusammen mit Nick Santora als ausführender Produzent für das Serienprojekt tätig. Santora (Scorpion, Prison Break) fungiert zudem als Showrunner.