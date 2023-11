Russland hat Sprecher des Meta-Konzerns auf Fahndungsliste gesetzt

Der Pressesprecher des Internet-Konzerns Meta steht in Russland auf der Fahndungsliste der Behörden. Dies geht damit einher, dass die von dem Unternehmen betriebenen Plattformen Facebook und Instagram als "terroristische und extremistische" Organisationen eingestuft sind.

Grundlage für die Kriminalisierung

Terrorismus-Verdacht

Zusammenfassung Meta-Sprecher Andy Stone in Russland gesucht

Facebook und Instagram als extremistisch gelistet

Russland nutzt Einstufung zur internen Repression

Stone schon länger auf Fahndungsliste, nun publik

Keine Gründe für Stones Auswahl bekannt gegeben

Mögliche Anklage: Beihilfe zum Terrorismus

Russland ermittelt wegen Anstiftung zur Gewalt

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, steht Meta-Sprecher Andy Stone auf der offiziellen Fahndungsliste, die vom russischen Innenministerium geführt wird. Dies und die genannte Einstufung der von Meta betriebenen Social Networks als extremistische Organisationen sind für das Moskauer Regime wichtig, um vor allem die Repression nach Innen verstärken zu können.Denn natürlich waren Facebook und Instagram auch bei russischen Nutzern beliebt. Allerdings wurde die Kriminalisierung jeglicher Äußerungen, die nicht der offiziellen Staatslinie entsprechen, massiv ausgeweitet. Dies lässt sich letztlich natürlich nur durchsetzen, wenn der Zugang zu Plattformen, die eine weitgehend freie Meinungsäußerung zulassen, massiv beschränkt wird.Nach Angaben der oppositionellen russischen Nachrichtenplattform Mediazona soll Stone bereits seit längerer Zeit auf der Liste stehen - öffentlich bekannt wurde diese Tatsache allerdings erst jetzt. Es ist auch unklar, warum es ausgerechnet ihn trifft, aber offenbar keine anderen Manager des Unternehmens.Auch der Eintrag in der Fahndungsliste gibt hierzu keine genaueren Angaben. Es heißt lediglich, dass Stone wegen einer Straftat gesucht werde. Laut Mediazona soll ein Gericht allerdings einen Haftbefehl wegen "Beihilfe zum Terrorismus" ausgestellt haben.Im März dieses Jahres leitete der russische Bundesuntersuchungsausschuss eine strafrechtliche Untersuchung gegen Meta ein. Darin wurde behauptet, dass die Handlungen des Unternehmens nach dem Einmarsch Moskaus in die Ukraine am 24. Februar 2022 der Anstiftung zur Gewalt gegen Russen gleichkamen.