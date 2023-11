Black Friday Bundle: Nintendo Switch OLED so günstig wie nur selten

Bei Media Markt und Saturn findet ihr das beliebte Nintendo Switch OLED-Modell heute in einem besonders günstigen Black-Friday-Bundle. Zusammen mit Mario Kart 8 Deluxe und gratis Online-Mitgliedschaft wird die Hybrid-Konsole für nur 329 Euro verkauft.

Die Nintendo Switch, allen voran das OLED-Modell der Konsole , ist gerade zur Black Friday Woche und im Vorfeld von Weihnachten heiß begehrt. Schön zu sehen, dass Händler wie Media Markt und Saturn im gleichen Atemzug ein vergleichsweise günstiges Bundle anbieten. Für nur 329 Euro erhaltet ihr aktuell die Nintendo Switch OLED mit Neonroten und -blauen Joy-Cons im Set mit dem Bestseller Mario Kart 8 Deluxe und drei Monaten Online-Mitgliedschaft für Multiplayer-Sessions und Spieleklassiker im integrierten NES-, SNES- und Game Boy-Emulator.Aktuell schlägt die Nintendo Switch OLED an sich für circa 310 Euro zu Buche, weshalb der Griff zum Bundle mit Mario Kart 8 Deluxe und dem dreimonatigen Online-Zugang der richtige wäre. Auch im Vergleich zu anderen Bundes kann das Paket preislich überzeugen.Gegenüber der klassischen Nintendo Switch liegen die Vorteile des OLED-Modells beim namensgebenden und mit 7 Zoll (ca. 18 cm) größeren Touch-Bildschirm samt OLED-Technologie. Die bietet sattere Farben und durch die tiefen, echten Schwarzwerte einen deutlich höheren Kontrast.Weiterhin hat Nintendo die Audioqualität gegenüber dem Ursprungsmodell verbessert und den internen Speicher auf 64 GB erhöht. Eine MicroSD-Karte, etwa die Samsung Pro Plus mit 256 GB für 17 Euro, ist zur Speichererweiterung dennoch ratsam. Weitere Vorteile sind ein robusterer, verstellbarer Standfuß und das mitgelieferte Switch-Dock samt LAN-Anschluss.Passend dazu findet ihr bei Media Markt und Saturn vergünstigte Nintendo-Switch-Spiele, unter anderem auch aktuelle Bestseller wie Super Mario Bros. Wonder, Switch Sports, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Hogwarts Legacy oder natürlich passend zum Bundle das Mario Kart 8 Deluxe Booster-Streckenpass-Set für 31 Euro.