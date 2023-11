Samsung Cyber Week: Günstige QLED- & OLED-TVs bei Media Markt

Samsung und Media Markt bieten euch aktuell einen großzügigen Cyber-Week-Rabatt und zeigen sich dabei mit stark reduzierten 4K-TVs. Unter anderem werden Fernseher mit QLED-, MiniLED- und OLED-Technik im Preis gesenkt. Wir haben alle Details zur Rabattaktion.

Der beliebte Cyber Monday ist da

Die Qual der Wahl: QLED, Mini LED oder OLED

Samsung GQ 65 QN85C (65 Zoll) Jetzt für 1349 Euro bei Media Markt

Samsung GQ 55 S90C (55 Zoll) Jetzt für 1199 Euro bei Media Markt

Nach dem Black Friday bietet der Cyber Monday die beste Gelegenheit, günstig an einen modernen 4K-Fernseher zu kommen. Bis zum 4. Dezember bieten Media Markt und Samsung die Premium-Modelle der Südkoreaner zum Sparpreis an. Vom klassischen QLED-TV über die besonders hellen Mini-LED-Geräte bis hin zu den kontraststarken OLED-Fernsehern. Die Preise starten ab 633 Euro.Die QLED-Modelle aus Samsungs oberer Mittelklasse gehören zu den beliebtesten Fernsehern in Deutschland, da sie eine hohe Qualität bereits zu Preisen unter 1000 Euro bieten. So etwa der Samsung GQ 55 Q60C (55 Zoll) für 633 Euro und sein 65-Zoll-Pendant für 849 Euro. Mit HDR10+, eARC und Sprachassistenten wie Alexa bieten sie ein tolles Bild, eine solide Erweiterbarkeit durch Surround-Systeme und eine Vielzahl smarter Features.Möchte man über die Basisausstattung hinausgehen und mehr in den Premium-Bereich vordringen, sollte man sich die Neo-QLED-Produkte mit Mini-LED-Beleuchtung genauer ansehen, wie unter anderem den Samsung GQ 50 QN90C (50 Zoll) für 1040 Euro oder den größeren Samsung GQ 65 QN85C (65 Zoll) für 1349 Euro. Sie bieten ein helles, kontraststarkes Bild und sind mit 120-Hz-Panels sowie Dolby Atmos bestens für die Xbox Series X und PlayStation 5 geeignet.Die Crème de la Crème zeigt sich bei Media Markt allerdings mit den Modellen Samsung GQ 55 S90C (55 Zoll) und Samsung GQ 65 S90C (65 Zoll). Die 4K-Fernseher für 1199 Euro respektive 1599 Euro setzen auf OLED-Panels und damit auf eine der besten Beleuchtung- und Bildtechnologien am Markt. Hier die Extrameile zu gehen, kann sich für Film- und Serien-Enthusiasten sowie Gamer wirklich lohnen, was etliche Bestwertungen bestätigen.