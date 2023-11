Diese Woche neu: Alle Neustarts bei Netflix, Amazon und Disney+

Bei Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ stehen in dieser Woche mehr als 30 Neustarts an. Darunter Filme und Serien wie Squid Game, The Good Doctor, Die Simp­sons, Die Discounter und Co. Unser Überblick zeigt euch alle Streifen, die bei den Streaming-Diensten starten.

Squid Game, Die Discounter und Simpsons

Squid Game: The Challenge - Offizieller Trailer zur Netflix-Gameshow

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 48

Gebrandmarkt - ab 20. November

Leo ab 21. November

Batman (Zeichentrick) ab 21. November

The Looney Tunes Show ab 21. November

Scooby-Doo! ab 21. November

Die drei ??? Erbe des Drachen ab 22. November

Squid Game: The Challenge ab 22. November

High on the Hog - Staffel 2 ab 22. November

Geschichte eines Verbrechens: Der Star-Friseur ab 22. November

My Daemon ab 23. November

My Little Pony - Mit Huf und Herz: Kapitel 6 ab 23. November

No voy a pedirle a nadie que me crea ab 24. November

Letzter Aufruf für Istanbul ab 24. November

Die Lüge ab 24. November

My Demon ab 24. November

Doi Boy ab 24. November

Hochzeitsspiele ab 24. November

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 48

Far Cry ab 21. November

Bottoms ab 21. November

Honig im Kopf ab 21. November

Der Rote Baron ab 21. November

Die Discounter - Staffel 3 ab 22. November

Kindertransport ab 23. November

Brave Mädchen tun das nicht ab 23. November

Freaks - Sie sehen aus wie wir ab 24. November

Meet Cute ab 24. November

The Salvation - Spur der Vergeltung ab 26. November

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 48

Love in Fairhope - Staffel 1 ab 22. November

Die Simpsons - Staffel 34 (Batch 2) ab 22. November

The Good Doctor - Staffel 5 ab 22. November

Das Wunder des Lebens: Tierbabys - Staffel 1 ab 22. November

Breaking Up ab 24. November

Australia - Die Serie ab 26. November

In der Woche vom 20. bis 26. November steht bei Netflix vor allem der Reality-TV-Ableger von Squid Game im Mittelpunkt. In "The Challenge" kämpfen 456 Kandidaten um 4,56 Millionen US-Dollar. Weiterhin startet die animierte Musik­komödie Leo, die im Original unter anderem von Adam Sandler und Bill Burr vertont wurde. Für Kinder und Junggebliebene gibt es zudem mehrere Staffeln von Scooby-Doo, den Looney Tunes und der Batman-Zeichentrickserie zu sehen.Bei Amazon Prime Video hingegen geht die Mockumentary Die Discounter in ihre dritte Staffel. Der Besuch bei "Feinkost Kolinski" in Hamburg-Altona dürfte gleich­zeitig das Highlight der Woche darstellen. Zwar nimmt man mit Honig im Kopf und Der Rote Baron namhafte Schweighöfer- und Schweiger-Titel ins Programm auf, doch haben die teilweise bereits mehr als 10 Jahre auf dem Buckel.Zu guter Letzt könnte Disney+ die Serienwoche etwas aufpeppen. Der Micky-Maus-Konzern streamt weitere Folgen der 34. Staffel von Die Simpsons und startet mit der fünften Staffel von The Good Doctor. Außerdem feiert "Australia: Die Serie" ihre Premiere, die Adaption des Films aus dem Jahr 2008. Dabei schlüpfen Nicole Kidman und Hugh Jackman erneut in ihren bekannten Rollen.