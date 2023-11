Black Week: Saturn reduziert Apple MacBook Air mit M2-Chip

Die Black Friday Woche nehmen Apple und Saturn zum Anlass, um den Preis vom aktuellen MacBook Air zu senken. Das 13-Zoll-Notebook mit Apple M2-Chip und 256 GB SSD besticht mit einer flotten Leistung und einer Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden. Erfahrt jetzt mehr.

Black Friday: Auch Apple mischt mit

Schnell und super Batterielaufzeit

Schlank, leicht und leistungsstark. Das MacBook Air mit M2-Chip dürfte in Richtung Weihnachten auf vielen Wunschlisten stehen. Praktisch, dass der kompakte 13-Zöller im Online-Shop von Saturn jetzt zum Sparpreis erhältlich ist. Das Modell mit 8 GB RAM und 256 GB SSD kostet nur noch 1079 Euro statt der sonst üblichen 1299 Euro - ein gutes Black-Week-Schnäppchen.Die Vorteile beim MacBook Air liegen seit der Einführung des ersten Modells vor über 15 Jahren auf der Hand. Es ist schlank, leicht, leistungsstark und ein echter Langläufer, was die Akkulaufzeit betrifft. Auch das aktuelle Modell bringt es bei einer Größe von 13 Zoll gerade einmal auf 1,24 Kilogramm, die Bauhöhe liegt bei nur 1,13 Zentimetern. Und im Inneren sorgt mittlerweile der hauseigene Apple M2-Chip für eine starke Performance.Über die Jahre spendierte der Hersteller aus dem kalifornischen Cupertino dem MacBook Air immer mehr Features, damit das kompakte Notebook jetzt auch mit den großen "Pros" mithalten kann. Hochauflösende Displays mit 2560 x 1664 Pixeln, Akkulaufzeiten mit bis zu 18 Stunden, Thunderbolt-Technik (USB 4), WLAN 6 und ein 4-Lautsprecher-System mit Dolby Atmos gehören zur Serienausstattung.Dank dieser Upgrades ist das Apple MacBook Air nicht mehr nur eine praktische Maschine zum Surfen im Netz und für Office-Arbeiten, sondern auch für den Multimedia-Alltag mit Foto- und Videobearbeitung und sogar Gaming bestens geeignet. Und das alles mit einem lüfterlosen Aufbau, verpackt in einem stylishen, stabilen und sogar nachhaltigen Aluminiumgehäuse.Mit der Preissenkung auf nur noch 1079 Euro in der Saturn Black Week dürfte das MacBook Air (MLXW3D/A) sehr wahrscheinlich in den Warenkörben vieler Schnäppchenjäger landen. Auch wir können das macOS-Notebook nach ausgiebigen Tests wärmstens empfehlen.