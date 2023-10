Superreiche haben ungewöhnliche Hobbys: Viele kaufen und fahren teure Sportwagen, andere kaufen teuer Netzwerke, um sie an die Wand zu fahren. Genau genommen trifft Letzteres auf einen zu: Elon Musk . Denn Twitter/X ist - so Musk selbst - nur noch 19 Mrd. Dollar wert.

Musk hat 44 Milliarden Dollar für Twitter bezahlt

Zusammenfassung Musk hat Twitter vor einem Jahr für 44 Milliarden Dollar gekauft.

Twitter, nun als X bekannt, wurde von der Börse genommen.

Musk hat Zweifel an dem Deal geäußert, konnte aber nicht aussteigen.

Mitarbeiter erhielten Beteiligungen, Gesamtwert 19 Milliarden Dollar.

Dieser Wert entspricht einem Rückgang von 55 Prozent.

Fidelity schätzt den Wert des Unternehmens auf 15 bis 16 Mrd. Dollar.

Vor ziemlich genau einem Jahr hat Elon Musk offiziell den Kurznachrichtendienst Twitter übernommen, dieser heißt bekanntlich mittlerweile nur noch X. Der Deal war schon damals umstritten, denn der Tesla- und SpaceX-Chef bezahlte für das soziale Netzwerk 44 Milliarden Dollar. Das war eine Summe, die im Vorfeld der Übernahme als viel zu hoch eingeschätzt wurde. Tatsächlich bekam auch Musk recht kurz nach der Ankündigung bzw. Vereinbarung offenbar selbst Zweifel, denn er wollte aus dem Deal raus.Das scheiterte jedoch und Elon Musk musste Twitter übernehmen, und zwar zum vereinbarten Preis von 44 Milliarden Dollar. Seither gibt es Diskussionen und Spekulationen, wie viel das mittlerweile als X bekannte Netzwerk tatsächlich wert ist. Denn mit der Übernahme wurde Twitter von der Börse genommen und ist deshalb nicht mehr zur Veröffentlichung der finanziellen Daten verpflichtet.Doch nun gibt es einen eindeutigen Beleg dafür, wie viel das X-Management bzw. Musk selbst glaubt, dass das Unternehmen wert ist. Denn Mitarbeiter haben gestern Beteiligungen am Unternehmen bekommen, Basis dafür ist ein Gesamtwert von 19 Milliarden Dollar bzw. 45 Dollar pro Anteil. Das berichtet The Verge unter Berufung auf interne Dokumente und das bedeutet einen Rückgang des Wertes um 55 Prozent - jedenfalls im Vergleich zu dem, was Musk vor einem Jahr bezahlt hat.Laut diesen Dokumenten ist das "der faire Marktwert" und wurde "vom Board of Directors auf der Grundlage einer Reihe von Faktoren in einer Weise bestimmt, die den geltenden Steuervorschriften entspricht." Mit einer derartigen Mitarbeiterbeteiligung will Elon Musk X zu einem ähnlichen Modell heranführen, wie es bei SpaceX üblich ist, denn dort bekommen Mitarbeiter regelmäßig sogenannte Restricted Stock Units (RSUs) zugeteilt.Immerhin wissen wir damit, was Musk für den Unternehmenswert hält, doch selbst das halten Experten und sogar Partner für zu optimistisch. Denn mit Fidelity hält einer der Twitter-Investoren den heutigen Firmenwert für 65 Prozent geringer als die damals bezahlten 44 Milliarden - also etwa 15 bis 16 Milliarden Dollar.