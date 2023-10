Xiaomi-Rabatt bei Saturn: Smartphones & Co. jetzt stark reduziert

Saturn feiert die Black-Friday-Saison mit der Xiaomi Week. Von Smartphones und Tablets über Smartwatches und Fitness-Tracker bis hin zu E-Scootern und Staubsaugern sind viele Produkte des Herstellers jetzt stark reduziert. Wir zeigen euch die Angebote im Überblick.

Bereits im Vorfeld des Black Friday beginnt bei Saturn der Black November mit einer beliebten Rabattaktion, der Xiaomi Week . Bekannt für seine günstigen Android-Smartphones, der Low-Budget-Marke Redmi und Ausflügen in die Elektromobilität sowie in smarte Haushalte zeigen sich bis zum 8. November eine Vielzahl von Angeboten des Herstellers.Xiaomi überzeugt vor allem im Einsteiger- und Mittelklasse-Segment, auf das sich auch die Saturn-Angebote fokussieren. Zu den Aktionshighlights gehören unter anderem das Redmi Note 12 Pro 5G mit 6,67 Zoll OLED-Display, 120 Hz sowie 50-Megapixel-Kamera für 249 Euro und das 11 Zoll große Android-Tablet Redmi Pad SE für 169 Euro. Mit dem Xiaomi 13T für 529 Euro erhält man hingegen (noch) mehr Leistung und eine verbesserte Leica-Kamera.Weiterhin sorgt Xiaomi in seinem Portfolio für ein vergleichbar günstiges "Rundum sorglos"-Paket, denn mit der Redmi Watch 3 für 79 Euro und den Redmi Buds 4 Lite für 18 Euro bietet man bei Saturn zudem passende Smartwatches und Truly-Wireless-Kopfhörer für Android-Smartphones an. Und wer über den Tellerrand blickt, findet den Xiaomi E-Scooter 4 und den Xiaomi G10 Plus Akkusauger zum reduzierten Preis.Abschließend gehören viele weitere Bestseller zu den Angeboten der Xiaomi Week , etwa der Fitness-Tracker Xiaomi Mi Band 8 für 32 Euro, die beliebte Xiaomi Watch S1 für 105 Euro, das Xiaomi 13T Pro oder aber die Saugroboter Xiaomi X10 und S10+. Weitere Details findet ihr auf der nachfolgend verlinkten Aktionsseite von Saturn.