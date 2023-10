ARD Plus-Streamingportal sichert sich alle Folgen der Lindenstraße

Die kostenpflichtigen Streaming-Angebote der öffentlich-rechtlichen Anstalten waren zuletzt aufgrund der Kritik an dem Bezahlmodell in den Schlagzeilen . Doch daraus erwächst jetzt etwas Positives für Fans der Lindenstraße: Die ARD bringt die Serie zurück.

WDR

Mitte November geht es los

Gratis bei Magenta TV

Zusammenfassung ARD bringt die Kultserie Lindenstraße zurück auf ARD Plus

Erste Folgen starten im November exklusiv online

Finanzierung durch Einnahmen aus Streaming ermöglicht Comeback

Alle 1758 Folgen werden schrittweise auf ARD Plus veröffentlicht

Ab 16. November wöchentlich neue Staffeln

ARD Plus kostet monatlich 5 Euro, 14 Tage kostenlose Testphase

ARD Plus bietet auch Klassiker wie Schimanski und Tatort

Das haben WDR und ARD Plus vereinbart. Demnach starten schon im November die ersten Folgen der beliebten Kultserie Lindenstraße exklusiv online bei ARD Plus Möglich wird das Comeback der Lindenstraße allerdings auch nur, weil ARD Plus mit dem Streaming-Angebot Geld einnimmt und so den dahinterstehenden Künstlern eine Vergütung zahlen kann.Für die Lindenstraße sieht das Comeback nun wie folgt aus: "Nur auf ARD Plus werden im Laufe der nächsten Monate alle 1758 Folgen der Lindenstraße zur Verfügung stehen", teilt die ARD Plus GmbH mit."Am 16. November startet ARD Plus mit der Veröffentlichung des ersten Jahrgangs der Kultserie (Folgen 1-52). Im Anschluss gibt es wöchentlich, jeweils donnerstags, eine weitere Staffel. Rechtzeitig vor Weihnachten startet am 6. Dezember außerdem das Lindenstraße - Special: 35 Jahre Weihnachten. Das Special beinhaltet 35 Weihnachtsepisoden der Lindenstraße."Fans der Serie werden dabei sicherlich auf ihre Kosten kommen. Wer die Serie binge-watchen möchte, sollte erst einmal abwarten, bis die ersten Staffeln veröffentlicht sind.ARD Plus kann man derzeit 14 Tage kostenlos testen. Im Anschluss kostet das Monats-Abo 4,99 Euro und kann monatlich gekündigt werden. Man kann das Abo auch über Amazon Prime Video Apple TV oder YouTube (jeweils als ARD Plus-Kanal) buchen. Als Telekom-Kunde hat man den Kanal bei Magenta TV kostenlos mit dabei.Das ARD-Plus-Portal wirbt übrigens mit "Highlights, die in der ARD Mediathek nicht mehr verfügbar sind. Wiedersehen macht Freude, mit Klassikern, Krimis und Kids-Inhalten aus 70 Jahren ARD." Dazu gehören neben der Lindenstraße Serien wie Schimanski, Drei Damen vom Grill, Ekel Alfred und das größte Tatort-Archiv aller Streaming-Anbieter.