Was läuft denn da? Cooler Master stellt sehr kuriosen Sneaker-PC vor

Ein Aluminiumrahmen und vielleicht etwas Glas: So sehen heute mehr oder weniger alle normalen PC-Gehäuse aus. Cooler Master ist sich sicher, mit einem teuren High-End-Rechner in Form eines Sneakers den Geschmack von Sammlern zu treffen.

Sieben-GHz-Stiefel: Cooler Master Sneaker X

Zusammenfassung Cooler Master stellt High-End-PC in Form eines Sneakers vor.

Markenname des PC-Gehäuses ist "Sneaker X".

Zielgruppe sind Sammler und Sneaker-Enthusiasten.

Gehäuse bietet Platz für ITX-Motherboards, SFX-Netzteile und GPUs.

Verschiedene Konfigurationen zwischen 3500 und 4700 Euro erhältlich.

Wahl zwischen AMD und Intel-CPUs möglich.

Preis für das ungewöhnliche Gehäuse liegt bei rund 1000 Euro.

Mit seiner Marke CMODX widmet sich Cooler Master immer wieder eher ausgefallenen Ideen rund um Gaming und PCs - unter anderem haptischen Stühlen und der Gaming-Station OrbX . Jetzt hat sich die Schmiede für ungewöhnliche Technik aber ein ganz besonders kuriosen neues Produkt einfallen lassen. Sneaker X ist ein PC, der wie der Schuhe eines Transformers aussieht."Schuhe haben die Art und Weise geprägt, wie wir über Sport, Musik und Mode denken. Jetzt hat es die Form eines PCs": Mit solchen und anderen kreativen Sätzen dieser Art versuchen die Designer die ungewöhnliche Verbindung zwischen Sneaker und PC herbeizureden. Ganz sicher ist man sich auch, dass Sneaker-Enthusiasten dem Angebot nicht widerstehen werden.Trotz des Vorbildes darf man von Sneaker X keine kompakte Bauweise erwarten. Cooler Master hat das Gehäuse so konzipiert, dass bei Maßen von 65 cm x 30,5 cm x 65 cm auch Motherboards mit ITX-Formfaktor, SFX-Netzteilen und GPUs mit drei Steckplätzen ohne Probleme Platz finden.Cooler Master bietet den Sneaker X in verschiedenen Konfigurationen zwischen 3500 und 4700 Euro an und erlaubt die Wahl zwischen AMD und Intel-CPUs. Zieht man die verbauten Komponenten ab, bleibt für das ungewöhnliche Gehäuse ein Preis von rund 1000 Euro.