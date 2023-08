Loki: Im ersten Trailer zu Staffel 2 gerät der Zeitstrahl außer Kontrolle

Neuer Trailer verspricht verrückten Zeitreise-Spaß

Im Oktober meldet sich der Gott des Schabernacks bei Disney+ zurück: In Staffel 2 von Loki versucht der charmante Antiheld auch weiterhin, in dem von ihm angerichteten Zeitchaos die Wogen zu glätten. Ein erster Trailer soll jetzt Laune auf den Serienstart machen.Staffel 2 von Loki könnte der große Hit werden, den das derzeit angeschlagene Marvel-Universum dringend nötig hat. Nach mehreren Kino- und Streaming-Flops wie Ant-Man 3 oder Secret Invasion geht am 6. Oktober 2023 die Erfolgsserie Loki in die zweite Runde. In die Titelrolle Loki schlüpft dann erneut Tom Hiddleston, der sich gleich zu Beginn des neuen Videos mit einem neuen Problem herumschlagen muss: Eine Zeitzerrung sorgt nämlich dafür, dass dieser immer wieder gegen seinen Willen zwischen Vergangenheit und Gegenwart wechselt.Lokis unkontrollierte Reisen durch die Zeit sorgen dabei aber nicht nur überraschende Szenenwechsel, sondern lassen diesen auch erkennen, dass die Welt offenbar unmittelbar vor ihrer Zerstörung steht. Genaueres verrät der erste Trailer an dieser Stelle aber natürlich noch nicht.Ebenfalls wieder mit dabei: Der von Owen Wilson gespielte Agent Mobius M. Mobius, der im Auftrag der Time Variance Authority mit Loki zusammenarbeitet, um der Sache auf den Grund zu gehen. Im Trailer ist außerdem Neuzugang Ke Huy Quan als TVA-Archivar Ouroboros zu sehen, der den beiden unter die Arme greift.In weiteren Rollen spielen zudem noch Sophia Di Martino (Sylvie), Gugu Mbatha-Raw (Renslayer), Wunmi Mosaku (Hunter B-15), Eugene Cordero, Tara Strong (Miss Minutes), Neil Ellice und Jonathan Majors (Victor Timely) mit. So wie auch schon bei Staffel 1 dürfen sich Fans auf insgesamt sechs neue Episoden freuen, die ab dem 6. Oktober immer freitags bei Disney+ starten.