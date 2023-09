Bose will im umkämpften Markt für Kopfhörer mit neuen Produkten punkten. Mit QuietComfort Ultra und QuietComfort Ultra Earbuds tritt man im hochpreisigen Bereich an, ferner bekommt auch der Headphones-Klassiker QuietComfort ein weiteres Update.

Der Klassiker neu

Mit seinen QuietComfort-Produkten hat Bose über mehr als zwei Jahrzehnte eine starke Marke etabliert. Jetzt wird die lange Geschichte der Kopfhörer mit Geräuschunterdrückungsfunktion mit drei neuen Produkten weitergeschrieben. Bei zwei davon nimmt sich Bose ein Vorbild an hochpreisigen Angeboten wie den Apple AirPod Max und AirPod Pros.Das neue Highlight-Feature der beiden Ultra-Modelle nennt Bose "Immersive Audio", dahinter verbirgt sich die Umsetzung des Herstellers für räumliche Audiowiedergabe, wie sie Apple mit Spatial Audio schon etabliert hat. Dafür verbaut der Hersteller in den Headsets einen Bewegungssensor und nutzt proprietäre digitale Signalverarbeitungssoftware, die das Stereo-Signal räumlich abstimmt.Nutzer haben dann zwei Optionen: Der Modus "Still" sorgt dafür, dass die Audioquelle im Raum fixiert wird - am besten geeignet für räumliche Klangerlebnisse im Sitzen, bei der Kopfbewegungen den Sound beeinflussen. Unterwegs wird der Klang mit dem Modus "Bewegung" wie gewohnt frontal dargestellt.Das neue Kopfhörer-Spitzenmodell hört auf den Namen QuietComfort Ultra und beerbt das Modell Noise Cancelling Headphones 700, die QuietComfort Ultra Earbuds ersetzen die QC Earbuds II. Beide Modelle können ab jetzt vorbestellt werden, die Auslieferung soll ab dem 10. Oktober erfolgen. Für die Bose QuietComfort Ultra werden 500 Euro fällig, die Ultra Earbuds kosten 350 Euro.Zu guter Letzt werden die QuietComfort 45 Headphones von einem neuen Modell beerbt, das schlicht auf den Namen QuietComfort Headphones hört. Bose macht es jetzt möglich, die Stufen der Geräuschunterdrückung individuell anzupassen. Ansonsten wird hier aber neben der neuen Farbe Grün nur ein kleiner Modell-Refresh geboten. Der Preis liegt bei 400 Euro, die Lieferung erfolgt hier bei Vorbestellung ab dem 26. September.