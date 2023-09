Time Magazin: Microsoft ist Nr.1 auf Liste der "Besten Firmen der Welt"

Microsoft wurde vom Time Magazine zur "Besten Firma der Welt" gewählt. Das US-Magazin setzte den Softwaregiganten in der ersten Ausgabe dieser nun jährlich erscheinenden Rangliste auf Platz 1, wobei man dem Ergebnis eine Reihe verschiedener Faktoren zugrundelegt.

Das amerikanische Time Magazine hat erstmals eine List der "World Best Companies" veröffentlicht. Die Autoren nutzten nach eigenen Angaben eine Analyse diverser Faktoren, anhand der sie über die Reihenfolge der auf der Bestenliste verzeichneten Firmen entschieden haben. Dazu gehören unter anderem die Zufriedenheit der Mitarbeiter, die Nachhaltigkeit der Firmen und ihrer Produkte und das Umsatzwachstum.Die ersten vier Plätze auf Liste der besten Firmen der Welt werden von Microsoft, Apple, Alphabet (Mutterkonzern von Google) und Meta (ehemals Facebook ) belegt. Insgesamt wurden in das statistikbasierte Ranking 750 Firmen aus aller Welt aufgenommen. Bei Microsoft fällt vor allem die hohe Zufriedenheit der Mitarbeiter auf, die dem Konzern auch in diesem Bereich den ersten Platz bescherte.Die Redmonder landeten in Sachen Nachhaltigkeit auf dem achten Platz und erzielten insgesamt eine Bewertung von 96.46 Punkten, während Apple als zweitplatzierte Firma auf dieser Liste auf 96.36 Punkte kam - und somit nur knapp hinter Microsoft liegt. Auch Google bzw. Alphabet und Meta liegen bei der Mitarbeiterzufriedenheit weit vorn, können aber bei der Nachhaltigkeit nicht mit Microsoft mithalten.Ausgerechnet Google bzw. Alphabet steht in Sachen Nachhaltigkeit laut dem Ranking des Time Magazin nicht gut da, kam man doch auf Platz 140 in diesem Bereich. Insgesamt liegen die großen Technologiekonzerne aus den USA weit vorn, weshalb nur noch der Dienstleister Accenture noch in der Top-5 landete. Das Unternehmen will unter anderem bis 2025 vollständig kohlenstoffneutral arbeiten und hat seine Emissionen seit 2019 massiv gesenkt. Außerdem ist der Aufsichtsrat zur Hälfte mit Frauen besetzt.Es ist das erste Mal, dass das Time Magazine eine solche Liste veröffentlicht hat. Es dürfte äußerst spannend werden, wie sich das Ranking in den kommenden Jahren entwickelt. Die vollständige Liste findet sich auf der Website des Time Magazine