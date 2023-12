Saubere Feiertage: Günstige Bosch-Waschmaschinen bei Media Markt

Unter dem Weihnachtsbaum lagen nur Socken und jetzt ist auch noch die Waschmaschine kaputt? Media Markt und Bosch helfen aus, mit dem günstigen Frontlader der Serie 6. Zu einem günstigen Preis und ganz ohne Schnickschnack gehört sie zu den beliebtesten Modellen.

Bosch

Das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt

Spart Wasser und Energie

Simpel und mit nützlichen Funktionen

Für stark reduzierte 599 Euro erhaltet ihr bei Media Markt jetzt die Bosch Serie 6 Waschmaschine, die sich in jeder Hinsicht einer gründlichen, energie­sparenden und vor allem schnellen Reinigung verschrieben hat. Mit sinnvollen Features wie einer Fleckenautomatik, einem großen Front­lader-Fas­sungs­ver­mö­gen von neun Kilogramm sowie einem schonenden und vor allem leisen Antrieb.Bosch verzichtet in der beliebten Mittel­klasse auf den für Otto Normal­ver­braucher überflüssigen Schnicksnack, wie etwa eine LED-Beleuchtung oder Smart-Home-Features und setzt ausschließlich auf das, was eine qualitative Waschmaschine im Jahr 2023 und 2024 leisten muss - eine zuverlässige Reinigung von Wäsche aller Art. Und das am besten ohne zu viel Strom oder Wasser zu verbrauchen.Aus unserer Sicht macht die Bosch Serie 6 (WAU28R02) eine Punktlandung, denn die Produkt­merkmale holen uns ab. Die Wasch­maschine erkennt die Beladung der schonenden Vario-Trommel exakt und nutzt dank einer effizienten Was­ser­ma­na­ge­ment-Technologie nur genau so viel Wasser, wie auch wirklich benötigt wird. So können vor allem bei kleinen Beladungen bis zu 50 Prozent eingespart werden. Perfekt also, um die Weihnachts­socken kurz durchzuwaschen.Von der Kurzwäsche über Fein- und Buntwäsche bis hin zu Wolle und Handwäsche sind alle gängigen Programme vorhanden, die man von einer klassischen Waschmaschine erwartet. Zusätzlich kommen spezielle Modi für Hemden und Blusen, eine Nacht­wasch­funk­tion und die besondere Flecken­automatik ins Spiel. Letztere erkennt vier hartnäckige Flecken­arten (Fett-, Gras-, Rotwein- und Blut­flecken) und passt Temperatur, Einweichzeit, Trom­mel­be­we­gung und Co. automatisch an.Abschließend überzeugt die Bosch Series 6 mit einem besonders innovativen, bürstenlosen Wasch­ma­schi­nen­an­trieb, der laut Hersteller nicht nur deutlich leiser ist als konventionelle Motoren, sondern auch energie­ef­fi­zien­ter und langlebiger. Zusätzlich setzt Bosch auf eine tropfenförmige Trom­mel­ober­flä­chen­struk­tur und asymmetrischen Mitnehmer, um die Wäsche schonen zur Mitte hin zu befördern ohne diese zu zerknittern oder zu beschädigen.