Disney+ im September: Alle neuen Serien und Filme im Überblick

Der Micky-Maus-Konzern erweitert sein Disney+-Programm im Sep­tem­ber um mehr als 40 Filme und Serien. Dazu gehören unter anderem die Live-Action-Verfilmung von Arielle, Die drei !!!, neue Folgen von Ich bin Groot, Justified: City Primeval und Staffel 34 der Simpsons.

Disney+: Neue Filme und Serien im September 2023

Hammerhaie und die Kraft des Mondes ab 1. September

Der größte Hammerhai der Welt? ab 1. September

Alles nass ab 5. September

Trolley Troubles ab 5. September

Die drei !!! ab 6. September

Arielle, die Meerjungfrau ab 6. September

Ich bin Groot - Staffel 2 ab 6. September

Hitlers letzter Widerstand - Staffel 4 ab 6. September

Tanz in der Scheune ab 8. September

Das gefundene Fressen ab 8. September

Meer-Babys ab 8. September

Mickys Känguru ab 8. September

Pluto will spielen ab 8. September

Pluto, Junior ab 8. September

Geheimnisse der Nilkrokodile ab 8. September

Die letzten Giganten: Riesenfische - Staffel 1 ab 13. September

Tiere hautnah mit Bertie Gregory ab 13. September

Lang Lang spielt Disney ab 15. September

Saturdays - Staffel 1 ab 27. September

Amerikas lustigste Tiervideos - Staffel 2 ab 27. September

Extreme Survival mit Hazen Audel: Mächtiger Mekong - Staffel 1 ab 27. September

Hitlers Afrikafeldzug ab 29. September

Star: Neue Filme und Serien im September 2023

Regeln spielen keine Rolle ab 1. September

Justified: City Primeval ab 6. September

Rocco Schiavone - Staffel 5 ab 6. September

Joyride - Spritztour ab 8. September

Runner Runner ab 8. September

The Other Black Girl ab 13. September

Phoenix: Eden17 - Staffel 1 ab 13. September

9-1-1: Lone Star - Staffel 4 ab 13. September

Mann unter Feuer ab 15. September

Verhandlungssache ab 15. September

9-1-1 Notruf L.A. - Staffel 6 ab 20. September

Irresistible - Staffel 1 ab 20. September

Halbe Helden - Neue Folgen der 1. Staffel ab 20. September

Mr. Mercedes - Staffel 1-3 ab 20. September

No One Will Save You ab 22. September

Plötzlich Star ab 22. September

Sunshine ab 22. September

This Fool - Staffel 2 ab 27. September

The Worst of Evil - Staffel 1 ab 27. September

Die Simpsons - Staffel 34 ab 27. September

The Kardashians - Staffel 4 ab 28. September

Einfach Unwiderstehlich ab 29. September

Mit dem "Made in Germany"-Stempel versucht Disney+ vor allem deutsche Produktionen in den Mittelpunkt zu stellen, etwa die neue Original-Serie Die drei !!!, dem Ableger von Die drei ??? mit einem weiblichen Detektivtrio. Gleichzeitig richten sich Filme und Serien wie Fünf Freunde, Die wilden Kerle, Bibi Blocksberg und Co. vorrangig an Jugendliche. Außerdem kann die Live-Action-Verfilmung von "Arielle, die Meerjungfrau" gestreamt werden.Für die erwachsene Kundschaft setzt Disney+ hingegen auf die Neo-Western-Miniserie Justified: City Primeval mit Timothy Olyphant (u.a. Fargo, Hitman, Santa Clarita Diet) und die zweite Staffel der Marvel-Serie Ich bin Groot. Mit The Other Black Girl startet zudem eine Kombination aus Comedy-Drama und Mystery-Thriller, während Kaitlyn Dever (u.a. Dopesick, Unbelievable) im Sci-Fi-Psychothriller No One Will Save You zu sehen ist.Zu guter Letzt kann man sich auf neue Folgen von den Simpsons (Staffel 34), 911: Lone Star, The Kardashians, Mann unter Feuer, Verhandlungssache und eine Vielzahl von Dokumentationen freuen.Disney+ wird ab November seine Preise erhöhen und neue Tarife zur Auswahl bieten. Für monatlich 5,99 Euro erhalten Kunden bis zu zwei 1080p-Streams samt Werbung. Ohne Unterbrechungen und mit Offline-Downloads kostet dieselbe Full-HD-Auflösung 8,99 Euro. Für 4K UHD, HDR sowie Dolby Atmos werden ab Herbst 11,99 Euro pro Monat fällig.