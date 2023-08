Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im August 2023

Im August nimmt Amazon mehr als 50 neue Filme und Serien in sein Prime Video-Programm auf. Darunter die Neuauflage von Takeshi's Castle, eine Vielzahl von Batman-Filmen, Suicide Squad, Ted, American Hustle und mehr. In unserem Überblick findet ihr alle Neustarts.

Lebensmüde Japaner und massig Blockbuster

Takeshi's Castle: Die Kultshow ist zurück - so bekloppt wie eh und je

Amazon Prime Video: Neue Serien im August

Takeshi's Castle ab 4. August

The lost Flowers of Alice Hart ab 4. August

Made in Heaven | Staffel 3 ab 10. August

Mala Fortuna | Staffel 1 ab 18. August

Harlan Coben's Shelter | Staffel 1 ab 18. August

Croods: Family Tree | Staffel 1 ab 21. August

Amazon Prime Video: Neue Filme im August

Come on, Come on ab 1. August

Mistletoe Ranch ab 1. August

The Conjuring 2 ab 1. August

Suicide Squad ab 2. August

House of Gucci ab 4. August

Doble Discurso ab 4. August

Divina Senal ab 4. August

Die Erfindung der Wahrheit ab 4. August

V for Vendetta ab 5. August

Crazy, Stupid, Love. ab 5. August

Sing 2 ab 7. August

The Kingdom ab 7. August

Batmans Rückkehr ab 7. August

Moonfall ab 9. August

Destination NBA: A G League Odyssey ab 8. August

Batman Forever ab 8. August

Batman vs Superman: Dawn of Justice ab 9. August

Nightlife ab 10. August

Royal Blue ab 11. August

Batman & Robin ab 11. August

Batman Begins ab 12. August

The Dark Knight Rises ab 12. August

The Dark Knight ab 12. August

Die Aussprache ab 13. August

Angel Has Fallen ab 14. August

Lassie - Eine abenteuerliche Reise ab 15. August

Sing ab 16. August

Kaltes Land ab 17. August

Gangaco Novo ab 18. August

American Hustle ab 18. August

The Batman ab 19. August

Jumper ab 19. August

Gold ab 21. August

The Requin ab 21. August

Manhattan Queen ab 23. August

End of Watch ab 24. August

Shotgun Wedding ab 25. August

The Survivalist ab 25. August

Breaking News in Yuba County ab 25. August

Doctor Sleep ab 26. August

Marry Me - Verheiratet auf den ersten Blick ab 28. August

Ted ab 28. August

Ted 2 ab 28. August

Hangman ab 29. August

21 Bridges - Jagd durch Manhattan ab 29. August

Auch wenn Amazon Prime Video in seiner Ankündigung der August-Highlights Eigenproduktionen wie die Drama-Serie The lost Flowers of Alice Hart oder die durchaus spannend erscheinende Thriller-Trilogie Harlan Coben's Shelter in den Mittelpunkt stellt, dürften eher verrückte Japaner für Aufsehen sorgen.Denn Takeshi's Castle kehrt ab 4. August zurück auf die Mattscheibe, 35 Jahre nach der Ausstrahlung der ersten Spielshow auf dem japanischen Sender TBS. Ebenso setzt Amazon auf eine Masse an Lizenztiteln, die man sich zeitexklusiv sichern konnte. Vor allem Batman-Fans dürften hier auf ihre Kosten kommen - von The Batman (Forever) über Batman & Robin bis The Dark Knight und Batman vs. Superman.Weitere namhafte Neustarts im August sind End of Watch, American Hustle, Jumper, Ted, Moonfall, V for Vendetta, The Conjuring 2, Doctor Sleep und Crazy, Stupid, Love. Im Bereich "Kaufen und Leihen" stehen zudem John Wick 4, die sechste Staffel von The Good Doctor und Manta, Manta 2 auf dem Programm.