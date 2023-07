Das Rad der Zeit: Amazon zeigt den offiziellen Trailer zu Staffel 2

Das Fantasy-Epos geht im September weiter

Das Rad der Zeit auf Prime Video Neue Staffel am 1. September 2023

Vor fast zwei Jahren war bei Prime Video eine Serienadaption der Romanreihe Das Rad der Zeit gestartet. Seitdem warten Fans auf eine zweite Staffel. Diese soll nun im September starten, ein erster Trailer gibt ab sofort einen Ausblick darauf, wie spannend es dann weitergeht.Das Rad der Zeit (Originaltitel: The Wheel of Time) basiert auf der gleichnamigen Romanreihe des Schriftstellers Robert Jordan und greift - stark verallgemeinert - einen Krieg zwischen den Kräften des Lichts und den Mächten der Finsternis auf. Eine wichtige Schlüsselrolle nimmt hierbei Rand al'Thor (gespielt von Josha Stradowski) ein. Der wiedergeborene Drache ist einer Prophezeiung zufolge die letzte Hoffnung, die Welt vor ihrer Zerstörung durch den dunklen König zu beschützen.In der zweiten Staffel wird es dabei ein Wiedersehen mit vielen bereits bekannten Heldinnen und Helden geben, die gemeinsam der Dunkelheit entgegentreten. Es werden aber auch einige neue Charaktere aus der Buchvorlage dazustoßen. Dazu zählen Elayne Trakand, Aviendha und Lady Suroth. Inhaltlich wird die neue Staffel den zweiten Band "Die große Jagd" (The Great Hunt) vollständig aufgreifen sowie Teile des dritten Romans "Der wiedergeborene Drache" (The Dragon Reborn) umfassen. Hält Amazon auch in Zukunft an der Serie fest, dürften noch viele weitere Staffeln folgen, denn mit insgesamt 14 Hauptbänden zählt diese zu den längsten Fantasyreihen der Literaturgeschichte.Gedreht wurden die neuen Folgen in der Tschechischen Republik, Marokko und Italien. Zur Besetzung zählen außerdem noch Rosamund Pike als Moiraine Damodred, Daniel Henney als Lan Mandragoran, Zoë Robins als Nynaeve al 'Meara, Madeleine Madden als Egwene al'Vere, Marcus Rutherford als Perrin Aybara, Dónal Finn als Mat Cauthon und Ceara Coveney als Elayne Trakand.Staffel 2 von Das Rad der Zeit gibt es ab dem 1. September 2023 weltweit bei Prime Video zu sehen.