Picoflare-Jets: Raumsonde Solar Orbiter entdeckt Kraft der Solarwinde

Die Raumsonde Solar Orbiter hat möglicherweise nach Jahren der Forschung aufgedeckt, was die Sonnenwinde antreibt. ESA und NASA ist es mit dem Orbiter zum ersten Mal gelungen, sogenannte "Picoflare-Jets" abzubilden.

Ursprung der Ströme geladener Teilchen gesucht

Koronale Löcher

Zusammenfassung Raumsonde Solar Orbiter enthüllt möglicherweise Ursprung von Sonnenwinden

Erstmals Abbildung von "Picoflare-Jets", die Sonnenwinde antreiben könnten

Forscherteam beobachtete Jets aus dunkler Sonnenregion, dem "koronalen Loch"

Picoflare-Jets erreichen Geschwindigkeiten von ca. 100 km/s

Jets könnten genug Energie und Plasma liefern, um den Sonnenwind zu versorgen

Entdeckung könnte Erklärung für Ausstoß von Plasmaströmen aus koronalen Löchern liefern

Unsere Sonne birgt noch eine Vielzahl an Rätsel, doch eines scheint die Wissenschaft jetzt geknackt zu haben. Das die Sonne von Zeit zu Zeit Sonnenwinde ausstößt, ist ein lang bekanntes Phänomen.Der Ursprung dieser Ströme geladener Teilchen bleibt ein Rätsel und war in den letzten Jahrzehnten Gegenstand zahlreicher Studien. Die Bilder, die der Solar Orbiter aufgenommen hat, könnten jedoch endlich das nötige Wissen liefern, um zu erklären, was diese Winde antreibt.In einem in der Zeitschrift Science veröffentlichten Artikel beschreibt ein Forscherteam jetzt die Beobachtung einer großen Anzahl von Strahlen, die aus einer dunklen Region der Sonne, dem sogenannten "koronalen Loch", austreten. Diese Bilder hatte der Solar Orbiter bereits im vergangenen Jahr zur Erde geschickt.In der Zusammenfassung des Artikels heißt es:"Das Plasma strömt ständig von der Sonne weg und bildet den Sonnenwind. Eine wahrscheinliche Quelle dieses Plasmas sind koronale Löcher, Regionen der Sonnenkorona mit Magnetfeldlinien, die sich nach außen öffnen. Chitta (Hauptautor der Studie) und sein Team beobachteten mit der Raumsonde Solar Orbiter ein koronales Loch im extremen Ultraviolett und identifizierten darin mehrere Arten von kleinräumigen Jets. Während der Beobachtung traten zahlreiche Jets auf, die jedoch jeweils nur einige Dutzend Sekunden andauerten. Die Autoren berechneten, dass die Jets genug Energie und Plasma liefern, um einen großen Teil des Sonnenwindes zu versorgen, zumindest in ruhigen Zeiten."Das Team nannte sie "Picoflare-Jets". Diese Picoflare-Jets sind einige hundert Kilometer lang, erreichen Geschwindigkeiten von etwa 100 Kilometern pro Sekunde und dauern zwischen 20 und 100 Sekunden. Dennoch glauben die Forscher, dass sie die Kraft haben, genügend Hochtemperaturplasma freizusetzen, um als wesentliche Quelle für die Sonnenwinde unseres Systems angesehen zu werden.Koronale Löcher sind zwar seit Langem als Ausgangspunkt für das Phänomen bekannt, aber die Wissenschaftler versuchen immer noch, den Mechanismus herauszufinden, wie genau die Plasmaströme aus ihnen austreten. Diese Entdeckung könnte endlich die Antwort sein, nach der sie seit Jahren gesucht haben.