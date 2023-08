Microsoft lässt sein Kinect jetzt schon zum zweiten Mal sterben

Microsofts Kinect-Technologie hat wirklich ein schweres Leben. Einst war sie ein großer Hoffnungsträger, jetzt wird sie bereits zum zweiten Mal zu Grabe getragen. Wer entsprechende Technik auch zukünftig benötigt, muss sich wohl anderen Anbietern zuwenden.

Microsoft

Kleine Nachfrage blieb

Alternativen sind da

Zusammenfassung Kinect-Technologie von Microsoft wird eingestellt

Ursprünglich als Eingabe-System für Xbox entwickelt

Kinect-System konnte Bewegungen und Gesten im Raum erkennen

Nach Einstellung 2017 wurde 2019 das Azure Kinect Developer Kit wieder angeboten

Vertrieb des Kinect-Kits endet nun, Restbestände bis Ende Oktober erhältlich

Trotz Einstellung kann Technologie über Microsoft-Partner weiter genutzt werden

Alternatives Produkt: Femto Bolt von Orbbec nutzt Tiefenkameramodul von Kinect

Das Kinect-System sollte vor inzwischen schon etlichen Jahren vor allem als neues Eingabe-System an der Xbox-Spielekonsole Erfolge feiern. Es handelte sich im Kern um Kameras mit Tiefenwahrnehmung, die Bewegungen und Gesten von Nutzern im Raum sehr gut erkennen und interpretieren konnten. Das machte neuartige Spiele möglich. Allerdings setzte sich das Produkt hier nie im größeren Stil durch.Es fanden sich aber durchaus immer wieder interessierte Nutzer, die ganz andere Anwendungsbereiche für Kinect fanden. So kam es, dass Microsoft das System zwar im Jahr 2017 offiziell einstellte, zwei Jahre später aber das Azure Kinect Developer Kit wieder in sein Angebot aufnahm. Wer für bestimmte Einsatzbereiche eine gute Objekterkennung benötigte, konnte mit diesem also weiterarbeiten.Nun stellt Microsoft aber auch den Vertrieb des Kinect-Kits ein, hieß es seitens des Unternehmens. Wer eines der verbleibenden Azure Kinect Developer Kits erwerben möchte, hat noch bis Ende Oktober die Chance - beziehungsweise "solange der Vorrat reicht", erklärte Swati Mehta von Microsoft. Wer bereits über ein entsprechendes System verfügt, soll dieses auch nach dem Aus bei Microsoft weiter nutzen können."Da sich die Bedürfnisse unserer Kunden und Partner weiterentwickeln, aktualisieren wir unsere Produkte regelmäßig, um sie bestmöglich zu unterstützen", erklärte Mehta. "Dazu gehört, dass wir von Zeit zu Zeit neue Möglichkeiten einführen, aber auch Produkte aus dem Verkehr ziehen. Wir haben die Entscheidung getroffen, die Produktion des Azure Kinect Developer Kits einzustellen."Er verwies allerdings darauf, dass dies trotzdem nicht das Ende dieser Technologie sei, da sie weiterhin über das Partner-Ökosystem Microsofts verfügbar sein werde - nur eben noch vom Redmonder Konzern selbst. Eine Alternative ist der Femto Bolt von Orbbec , der das Tiefenkameramodul des Azure Kinect Developer Kits nutzt.