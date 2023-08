Ich bin Groot - Neuer Trailer verrät: Staffel 2 startet im September

Groot kehrt im September zurück

Ich bin Groot auf Disney+ Neue Folgen am 6. September 2023

Die Animationsserie Ich bin Groot bekommt schon bald eine zweite Staffel: Anfang September darf das hölzerne Mitglied der Guardians of the Galaxy dann wieder einige witzige, aber erneut leider auch recht kurze Abenteuer erleben. Jetzt gibt es den ersten Trailer.Staffel 1 von Ich bin Groot (I Am Groot) war letztes Jahr überaus erfolgreich gestartet und so überrascht es kaum, dass Disney recht schnell Nachschub für die computeranimierte Kurzfilmreihe ankündigte. Dieser Nachschub hat jetzt auch einen genauen Starttermin, denn ab dem 6. September 2023 gibt es insgesamt sechs neue Folgen, die dann exklusiv bei Disney+ zu sehen sind.Wie es in der Ankündigung heißt, wird Baby Groot dieses Mal das Universum und das Raumschiff der Guardians erkunden und außerdem wieder einigen recht farbenfrohen Kreaturen begegnen. Im Trailer baut Groot etwa einen mit Lasern bewaffneten Schneemann und er lernt, was es bedeutet, eine Nase zu haben.In der Originalfassung leiht erneut Vin Diesel dem kleinen Helden seine Stimme. So wie in Staffel 1 ist auch dieses Mal Kirsten Lepore als Autorin und Regisseurin tätig.